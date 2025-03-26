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歐洲2月電動車銷量成長26% 特斯拉遭抵制暴跌40%

編譯林文彬／綜合25日電
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特斯拉（Tesla）電動車遭到歐洲消費者抵制，2月銷量暴跌40%；圖為法國南特（Nante）附近一家經銷店。（路透）
特斯拉（Tesla）電動車遭到歐洲消費者抵制，2月銷量暴跌40%；圖為法國南特（Nante）附近一家經銷店。（路透）

歐洲2月新車銷量下滑逾3%，是五個月來最大減幅，原因是經濟不確定性促使消費者減少購買貴重物品。特斯拉（Tesla）2月歐洲銷量暴跌40%、連續第二個月大減，與電動車整體銷量成長形成對比，凸顯消費者抵制等利空的影響。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）25日公布，2月新車掛牌數比一年前減少3.1%至96萬3540輛，主要市場僅西班牙銷量成長。從車種來看，歐洲2月汽油動力車銷量下滑24%，柴油引擎車萎縮28%，電池動力車（BEV）及油電混合車（HEV）銷量則逆勢成長。

隨著歐洲大型經濟體景氣持續惡化衝擊消費者信心，歐洲汽車製造商再次面臨艱困的一年，美國關稅威脅和比亞迪等中國汽車製造商競爭激烈更加重壓力。歐洲最大汽車製造商福斯（VW）正暴露在美國計畫對加拿大和墨西哥加徵關稅的風險下，賓士集團和寶馬（BMW）則預期獲利將萎縮，原因是貿易關係緊張及中國價格壓力。

歐洲2月BEV銷量成長26%，成長率高於HEV，成為歐洲車市亮點，但成長未雨露均霑。特斯拉2月歐洲新車掛牌數驟減40%至1萬6888輛，是過去12個月第十次下滑，市占率從去年同期的2.8%降至1.8%，在BEV市占從21.6%降至10.3%。

特斯拉目前在歐洲面臨許多挑戰，其產品陣容較小且老化，但傳統汽車製造同業和中國新秀則持續推出新電動車，價格甚至往往較低。另外，特斯拉執行長馬斯克支持歐洲極右政黨也引發爭議，導致特斯拉銷量頹勢加劇。

隨著馬斯克涉入政治令投資人憂心，電動車競爭也持續加劇，特斯拉股價今年來已跌逾三成。不過，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）仍看好特斯拉，預期該股股價五年內將漲至2600美元，幾乎是目前水準的十倍。

伍德表示，特斯拉旗下自駕計程車（robotaxi）未來五年將貢獻該公司90%價值，方舟也尚未把特斯拉人形機器人計畫納入股價預測。伍德也認為，從相同價格下里程及馬力等指標來看，特斯拉相較於比亞迪仍具競爭力。另一方面，泰國曼谷國際車展26日開幕，25日出爐數據顯示泰國2月汽車銷量比一年前下滑6.68%，減幅小於1月。

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