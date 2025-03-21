換成10歐紙鈔可堆到太空 德通過5000億歐特別預算

德國通過修憲案，一項不受「債務剎車」限制的特別基金，新政府可動用高達5000億歐元，投入全國基礎建設翻新與工業綠色轉型。(新華社)

德國 聯邦參議院21日通過修憲案，放寬國家舉債限制，為候任總理梅爾茨提出的5000億特別基金取得法源依據。德國媒體換算，5000億歐元（約5438億美元）換成10歐元紙鈔，可堆疊6000公里，遠遠超過國際太空站所在軌道高度。

德國「基本法」（Grundgesetz，即德國憲法）2009年設下「債務剎車」（Schuldenbremse）條款，限制聯邦政府每年新增債務不得超過國內生產毛額（GDP）0.35%。

德國國會19日以2/3多數通過修憲案，放寬國家舉債限制，21日再經聯邦參議院表決通過，修憲正式確定，象徵德國在財政政策上的重大轉向。

修憲案通過後，未來德國聯邦政府可在國防、民防、情報、資安等領域，針對超出GDP1%的支出額度舉債，2025年預估舉債空間將超過440億歐元。

修憲案也創設一項不受「債務剎車」限制的特別基金，新政府可動用高達5000億歐元，投入全國基礎建設翻新與工業綠色轉型。

根據由正協商組閣的基民盟／基社盟（CDU／CSU）與社民黨（SPD），日前和綠黨（Greens）談判達成的共識，這筆特別基金中的1000億歐必須用於氣候轉型，另1000億歐將分配給各邦政府自由運用，剩餘3000億歐則待進一步規劃。

國會表決當天，一度傳出綠黨與社民黨對梅爾茨誠信產生疑慮，使修憲出現變數；參議院表決時，部分邦政府則批評程序倉促，擔憂修憲恐削弱各邦在預算上的憲法地位。

不過在最後關頭，國會與參議院仍以2/3多數順利通過這項修憲案，德國主流媒體與評論普遍肯定這項財政與憲政轉向。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）資深記者與歷史學家卡普納（Joachim Käppner）撰文指出，這場政治攻防雖充滿火花，卻也證明德國在危機時刻仍有能力以妥協推動改革。

卡普納分析，美國前總統川普揚言削減對北約（NATO）支持，加上俄羅斯持續威脅歐洲安全，此時德國修憲允許大舉舉債，是「正確之舉」，避免德國在「二戰後最危險的時刻」陷入戰略癱瘓。

他也提醒，儘管財政方案規模空前，公民社會對舉債與預算使用的監督與辯論不可少，因為這正是民主制度健全運作的一部分。

而突如其來的一大筆5000億歐元預算怎麼花？也引來民眾好奇與媒體創意。

南德日報以幽默方式換算這筆鉅額資金：要是平均分配，每個德國公民可分得近6000歐元；若用來購買紐倫堡香腸套餐，足以讓全國民眾天天吃上一整年；如果把這筆錢換成10歐元紙鈔堆疊，紙鈔塔可達6000公里，遠遠超過國際太空站（ISS）所在軌道高度。