我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

最幸福國家 芬蘭連8年奪冠 美跌至第24名歷來新低

編譯盧炯燊／綜合報導
芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家。圖為芬蘭居民在冰天雪地裡曬太陽。(美聯社)
芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家。圖為芬蘭居民在冰天雪地裡曬太陽。(美聯社)

「2025年世界幸福報告」 在3月20日「聯合國國際幸福日」這天出爐，芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家，阿富汗敬陪末座，美國則下跌至歷來最低的第24名，遠不如第10名的南邊鄰國墨西哥，中國及台灣分列第68 名及第27名。

這份由聯合國可持續發展解決方案、牛津大學及蓋洛普(Gallup)合作研究的報告指出，四個北歐國家︰芬蘭、丹麥、冰島及瑞典，跟去年一樣位居前四的排名不變，之後第五至第十名依次是荷蘭、哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡和墨西哥。

美國過去的最高排名是在2012年排第11名，之後每況愈下，2023年開始跌出榜單20名之外，今年排名繼續下跌至第24，創下歷來最低名次。

兩岸三地的台灣，從去年的第31名提高至第27名，中國由去年第60降至第68，香港由第86降至第88。

這份報告以2022年至2024年147個國家及地區的自我評估報告為基礎，從社會支持、人均GDP、健康、自由、慷慨行為、廉潔、積極情感等多種因素來衡量總體幸福感。

研究指出，除了健康及財富之外，獲得幸福感的因素其實很簡單，就如與他人分享食物、幫助陌生人、有可以依靠的社會支持，乃至家庭規模都可讓人感到幸福。研究表明，在墨西哥和歐洲，四到五人的家庭規模有最高的幸福感。

蓋洛普執行長克利夫頓(Jon Clifton)指出，幸福不僅僅意味著財富或健康，還意味著信任、聯繫以及知道有人支持你，「如果想要有更強大的社區及經濟，我們必須投資於真正重要的方面，就是互相關心」。

這也解釋了為何芬蘭是最讓民眾感到幸福的原因，因為芬蘭人彼此信任，在社會的許多層面上都盡力互相支持，讓民眾信任整個社會。

該報告還指出，西方工業化國家現在的幸福感，遠遠不如2005年至2010年期間。值得關注的是，現在的年輕人愈來愈沒有幸福感，全球近25%的年輕人覺得沒有得到社會支持。

芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家。圖為芬蘭國旗。(路透)
芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家。圖為芬蘭國旗。(路透)

墨西哥 聯合國 瑞典

上一則

川普斷金援 自由亞洲電台放無薪假 批美1句話

下一則

烏：若取回俄占核電廠 我們的土地不會直接給美

延伸閱讀

台灣登亞洲最幸福國家 研究學者：共餐頻率高

台灣登亞洲最幸福國家 研究學者：共餐頻率高
芬蘭幸福祕訣：幫助他人、確保基本權利與自由平等

芬蘭幸福祕訣：幫助他人、確保基本權利與自由平等
世界幸福報告出爐「芬蘭8度奪冠」美排24名 比去年退步

世界幸福報告出爐「芬蘭8度奪冠」美排24名 比去年退步
蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍

蛋價、禽價暴漲惹民怨 哄抬投訴去年8倍

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留