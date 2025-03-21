最幸福國家 芬蘭連8年奪冠 美跌至第24名歷來新低

芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家。圖為芬蘭居民在冰天雪地裡曬太陽。(美聯社)

「2025年世界幸福報告」 在3月20日「聯合國 國際幸福日」這天出爐，芬蘭連續第八年獲評為世界上最幸福的國家，阿富汗敬陪末座，美國則下跌至歷來最低的第24名，遠不如第10名的南邊鄰國墨西哥 ，中國及台灣分列第68 名及第27名。

這份由聯合國可持續發展解決方案、牛津大學及蓋洛普(Gallup)合作研究的報告指出，四個北歐國家︰芬蘭、丹麥、冰島及瑞典 ，跟去年一樣位居前四的排名不變，之後第五至第十名依次是荷蘭、哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡和墨西哥。

美國過去的最高排名是在2012年排第11名，之後每況愈下，2023年開始跌出榜單20名之外，今年排名繼續下跌至第24，創下歷來最低名次。

兩岸三地的台灣，從去年的第31名提高至第27名，中國由去年第60降至第68，香港由第86降至第88。

這份報告以2022年至2024年147個國家及地區的自我評估報告為基礎，從社會支持、人均GDP、健康、自由、慷慨行為、廉潔、積極情感等多種因素來衡量總體幸福感。

研究指出，除了健康及財富之外，獲得幸福感的因素其實很簡單，就如與他人分享食物、幫助陌生人、有可以依靠的社會支持，乃至家庭規模都可讓人感到幸福。研究表明，在墨西哥和歐洲，四到五人的家庭規模有最高的幸福感。

蓋洛普執行長克利夫頓(Jon Clifton)指出，幸福不僅僅意味著財富或健康，還意味著信任、聯繫以及知道有人支持你，「如果想要有更強大的社區及經濟，我們必須投資於真正重要的方面，就是互相關心」。

這也解釋了為何芬蘭是最讓民眾感到幸福的原因，因為芬蘭人彼此信任，在社會的許多層面上都盡力互相支持，讓民眾信任整個社會。