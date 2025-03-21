擔心這2種人安全 溫哥華車展勒令特斯拉撤展

溫哥華國際車展19日開幕，數十家車廠共有200多輛亮相，原本有參展的特斯拉臨時被主辦方勒令退出車展。（中央社）

一年一度溫哥華國際車展（Vancouver International Auto Show）19日開幕，因擔心觀眾和參展商的安全問題，在開幕前夕，主辦方勒令美國電動車特斯拉 （Tesla）退出車展。另外，反特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）潮延燒，地圖網站洩露特斯拉車主與經銷商資料。

中央社報導，由於特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普 關係密切，馬斯克多次呼應川普「加拿大應成為美國第51州」的說法，惹惱了加拿大人，因此最近針對特斯拉的抗議和破壞行動頻頻發生，令溫哥華國際車展感到極大壓力。

18日車展開幕前夕，主辦方宣布撤除了特斯拉的參展資格。19日車展開幕活動上，車展執行總監尼柯爾斯（Eric Nicholl）說：「溫哥華車展最關心的是觀眾、參展商和工作人員的安全，此決定是為確保所有參與者都能全心全意享受車展豐富的資訊和愉悅的氣氛。」

他並強調，過去一段時間，曾不斷與特斯拉溝通，希望該公司能自動退出這次展會，但特斯拉沒有做此選擇，因此主辦方只能在最後一刻強制撤展。

溫哥華國際車展去年吸引了約13萬名參觀者，是加拿大最大的車展之一。今年的主題是「提升」（Elevate），在展示最新車款的同時，也標誌出加拿大重視的汽車技術與電動車風潮。

如今電動車已是許多加拿大人買車的首選，但特斯拉卻遭到鄙棄。

美國財經新聞網CNBC報導，近來針對馬斯克的抗議行動愈演愈烈，有地圖網站洩露美國特斯拉車主個資、經銷商與超級充電站位置，還列出據稱與政府效率部員工有關的地址與電話號碼。

報導指出，美國總統川普政府的「政府效率部」（DOGE），現由馬斯克領導。他持續大力整頓聯邦政府部門，引起民怨。

地圖網站DOGEQUEST自17日上線後，就在網路上廣為流傳，此時警方正在調查一連串針對全美特斯拉站點進行破壞的事件。

DOGEQUEST在其網站上寫道：「如果你正在尋找一輛特斯拉，試圖以噴漆來發揮藝術天賦，那就走出家門吧，不需要地圖！在DOGEQUEST，我們相信人們有權以創意方式表達抗議，只要在舒適的家中動動手就可以找到。」

馬斯克19日回應一則提及DOGEQUEST的推文，寫道：「鼓吹在全國各地破壞特斯拉，這是極端國內恐怖主義。」

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）18日把近期全美各地特斯拉站點接連遇襲定調為直接對馬斯克的「國內恐怖主義」行為。

在邦迪發布聲明數小時前，一名人士攜帶槍枝和俗稱「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）的汽油彈，在拉斯維加斯一處特斯拉站點縱火。