我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

與烏克蘭外長通話 南韓：願全數接回北韓援俄戰俘

編譯中心／綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓外交部長趙兌烈。（歐新社）
南韓外交部長趙兌烈。（歐新社）

南韓外交部長趙兌烈17日下午與烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）通話，談及北韓戰俘問題，趙兌烈強調若士兵本人有意願，南韓政府願意全數接回，並提供相關協助。

南韓外交部發布新聞稿表示，趙兌烈17日下午與西比哈通話，討論援烏、停戰及北韓戰俘等議題，這也是兩人繼去年11月在義大利舉行的G7外長會議場邊進行雙邊會談後首次通話。

據轉述，趙兌烈在通話中表達對烏克蘭停戰的動向相當關注，將努力與國際社會合作，為烏克蘭找回和平及後續重建工作提供協助。

對於烏克蘭軍在戰事中抓捕的北韓士兵，趙兌烈表示，他們在南韓憲法上也屬於南韓國民，強調若當中有人希望前往南韓，南韓政府將全數接受，並依法給予相關協助，也希望烏克蘭政府能就此提供積極協助。

韓聯社報導指出，這是南韓與烏克蘭首次在部長級對話中談及北韓戰俘問題，可能因俄烏近期在美國主導下加快討論停戰的速度，才就此交換意見。

新聞稿中並未提及烏克蘭方的回覆，僅轉述西比哈對南韓至今提供的支援表達感謝，並說明美國與烏克蘭近期召開的高層會議結果。

另外，被烏克蘭俘虜的兩名北韓士兵表示，上戰場前曾向俄軍借電話，想在死前至少還能聽聽父母的聲音。北韓俘虜士兵表示：「看到戰友戰死當然很難過，但如果心情變得很低落，之後就沒辦法打仗，比起害怕，反而更想報仇了。」

南韓知名軍事專家、執政黨國民力量的國會議員庾龍源，首度公開的影片讓外界看到北韓政權洗腦的可怕。他特別帶著南韓泡麵、巧克力派到烏克蘭面談兩名北韓俘虜。

據了解，兩名士兵寧願自盡，也不想被俘虜，但仍能活著接受訪問，是因為當時傷勢實在太重，沒力氣輕生。庾龍源表示，「就像受到偏執的煤氣燈效應，我面談的北韓俘虜白某，我問他有人指使你嗎，他說很自然就會這樣做，他說他也有手榴彈，受傷所以才沒辦法引爆。」

南韓 烏克蘭 北韓

上一則

哈利瞞吸毒遭檢舉 移民檔案18日前須公開 恐遭美驅逐

下一則

川普顛覆外交 英法關係升溫 加拿大：法國是可靠盟友

延伸閱讀

南韓、烏克蘭外長通話 表達接回北韓戰俘意願

南韓、烏克蘭外長通話 表達接回北韓戰俘意願
韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？

韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？
禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅

禁美黃豆、尋求豁免…歐英日韓出招抗美關稅
川普關稅戰 日、韓尋求豁免

川普關稅戰 日、韓尋求豁免

熱門新聞

紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在沙烏地阿拉伯吉達的王宮，會見沙國王儲穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

2025-03-11 18:05

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　