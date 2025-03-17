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日擬在九州部署遠程飛彈 射程達中朝強化自衛隊嚇阻力 適用「敵基地攻擊能力」 原想部署沖繩 憂刺激北京作罷

編譯中心／綜合16日電
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日媒報導，日本正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈。圖為2021年11月，日本時任首相岸田文雄視察陸上自衛隊朝霞駐屯地。（路透）
日媒報導，日本正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈。圖為2021年11月，日本時任首相岸田文雄視察陸上自衛隊朝霞駐屯地。（路透）

共同社16日引述幾位日本政府相關人士報導，隨著中國大陸武力犯台的疑慮升高，日本政府正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈，以作為可摧毀在其他國家境內飛彈基地等設施的「敵基地攻擊能力」，預設在明年底開始部署。

該報導說，部署的是日本自製「12式」地對艦飛彈改良型，射程約1000公里。日本藉由在九州部署該型飛彈，射程可涵蓋北韓及中國沿岸地區。這項部署適用於破壞敵方領土內導彈基地的「反擊能力」。一旦日本的西南地區遭攻擊，日方也能對敵方船艦等還以顏色，可藉此強化自衛隊的嚇阻力。

隨著外界愈來愈擔憂中國將攻台，日本認為有必要優先加強其西南地區的防禦，接下來會審慎調整飛彈的具體部署位置，會考量是否取得在地民眾的理解，選定部署地點時擬召開說明會尋求諒解。

陸上自衛隊配備遠程飛彈的地對艦飛彈部隊，目前就駐防在九州大分縣的由布市與熊本縣熊本市的營區，故可能成為12式改良型優先部署營區。

日本原本想在距中國更近的沖繩縣部署遠程飛彈，但擔心使緊張情勢進一步升高，因此並未將沖繩列為優先部署的地點。

日本防衛省防衛裝備廳去年10至11月在東京伊豆諸島中的「新島」試射12式改良型。據日本產經新聞報導，12式也被稱為美國「戰斧」巡弋飛彈的日本版，前日相菅義偉任內的2020年12月內閣會議中，曾決定將12式的射程從原先的約200公里延伸至約900公里，最終甚至以1,500公里為目標。

果真如此，若部署在日本南西諸島（琉球群島），射程即可涵蓋北韓平壤，若進一步延伸至2千公里，甚至涵蓋北京。

值得注意的是，前述的陸自飛彈部隊營區位於熊本市，而台積電熊本廠就位於緊鄰該市的熊本縣菊陽町。

中國官方對此未即時回應，但外交部以往批評過日方謀求發展「反擊能力」將嚴重違背和平憲法和專守防衛政策，嚴重威脅亞太地區的和平、安全與穩定。

日本 北韓 台積電

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