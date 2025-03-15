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重申北韓是「核子強權」 川普：與金正恩關係仍良好

編譯中心／綜合14日電
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美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）2019年在板門店的北韓境內合影。（美聯社）
美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）2019年在板門店的北韓境內合影。（美聯社）

美國總統川普13日表示與北韓領導人金正恩關係仍然良好，並再度稱北韓為「核子強權」。川普在第一個任期內與金正恩舉行過數次高峰會。

路透報導，川普在白宮橢圓形辦公室會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）時，針對記者提問是否計畫重建與金正恩關係時回答：「我會…我和金正恩關係很好，我們會看看情況，但他肯定是一個核子強權。」

川普今年1月20日就任總統時曾稱北韓是一個「核子強權」，引發外界好奇他是否會尋求削減軍備談判，而非他第一個任期內一再與平壤接觸卻無法達成的非核化努力。

一名白宮官員被問到川普的說法是否代表對北韓核武政策有所轉變時回答：「川普總統將致力讓北韓完全非核化，一如他第一任期所為。」

在提及俄羅斯和中國核武庫後，川普表示，「如果我們能裁減這個（核武）數量，那會是一項偉大的成就。我們的武器如此之多，威力又如此強大」。

他說：「首先，你根本不需要它們達到那種程度，而且我們還得讓其他國家參與進來，如你所知…金正恩擁有很多核武，還有別的國家也是如此，印度、巴基斯坦和其他國家都有核武，所以我們必須讓他們參與其中。」

今年2月15日，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）和日本、南韓外長會面，重申對北韓「完全非核化的堅定承諾」以符合聯合國安全理事會決議。

金正恩胞妹金與正上周批評川普政府升高「挑釁行為」，還說這替北韓加強核嚇阻力提供了正當理由。北韓本周試射數枚彈道飛彈，為川普1月就職以來首見。

川普 北韓 金正恩

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