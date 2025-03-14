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憂俄侵略 芬蘭、波蘭…5鄰國擬退出禁雷公約 邊界密集布雷

編譯中心／綜合13日電
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五個俄羅斯鄰國包括波羅的海三國、芬蘭和波蘭，接近達成協議退出「禁止殺傷人員地雷公約」，引發外界關注；圖為西撒哈拉的馬海斯(Mehaires)地區曾進行地雷搜索。（取材自聯合國）
五個俄羅斯鄰國包括波羅的海三國、芬蘭和波蘭，接近達成協議退出「禁止殺傷人員地雷公約」，引發外界關注；圖為西撒哈拉的馬海斯(Mehaires)地區曾進行地雷搜索。（取材自聯合國）

美媒報導，鑑於俄羅斯總攏普亭難以遏止的侵略本性，五個俄羅斯鄰國—包括波羅的海三國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)、芬蘭和波蘭，「接近」達成一項防禦性協議：退出「禁止殺傷人員地雷公約」(又稱「渥太華禁雷公約」)。據分析，一旦退出後，這些國家準備在與俄羅斯接壤的邊界地帶密集布雷。 

自由亞洲電台報導，立陶宛國防部長薩卡利埃內13日說：「我們認為我們非常接近達成這一協議。」她表示，與俄羅斯有著共同邊界線的波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及芬蘭在進行了緊張而密集的協商後，將達致退出「渥太華禁雷公約」的戰略協議。

13日稍早，國際紅十字會對歐洲重新武裝表示「非常擔憂」，尤其對立陶宛宣布退出國際禁止使用集束炸彈條約以及歐洲五國正在協商退出「渥太華禁雷公約」非常擔憂。

國際紅十字會稱，一些國家可能退出「渥太華禁雷公約」將會造成非常嚴重的後果，尤其對眾多平民，甚至對準備退出條約的國家本身。

不過，以上五個國家，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，對本國有朝一日遭致俄羅斯侵略非常擔憂，並早已向外界通報，準備共同就是否退出「渥太華禁雷公約」進行協商。

波蘭國防部長也表示，「現在作出這樣的決定非常必要，尤其五國聯合作出決定更加重要」。

3月6日，立陶宛退出國際禁止使用集束炸彈條約，援引的理由是作為俄羅斯的緊鄰，擔心國家安全遭到破壞。次日，波蘭總理圖斯克表示，波蘭政府支持退出「渥太華禁雷公約」。

包括烏克蘭在內的超過160個國家批准了「渥太華禁雷公約」，但不包括美國和俄羅斯。這一公約禁止簽約國家使用、生產、存儲殺傷人員地雷。

基輔譴責莫斯科州烏克蘭大量部署殺傷人員地雷，為種族滅絕鋪路。

另據烏克蘭真理報(Ukrainska Pravda)報導，芬蘭國防部13日表示，芬蘭和烏克蘭簽署雙邊國防合作協議。芬蘭將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，價值約2億歐元(約2.17億美元)，其中包括火砲彈藥，以協助烏克蘭與俄羅斯的戰爭。但這項援助方案必須獲得芬蘭政府和總統的批准。

據報導，兩國國防部長日前在舉行會談後，簽署國防合作協議，並敲定芬蘭對烏克蘭的第28次軍事援助方案。

俄羅斯 烏克蘭 立陶宛

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