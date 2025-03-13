阿根廷首都爆「警民衝突」 足球迷街頭聲援年金抗議

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在進行每週例行的抗議活動時，民眾遭鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。(路透)

阿根廷 退休民眾12日在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突。

中央社引述法新社報導，市府當局表示，鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散投擲石塊的示威民眾，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。

許多參與這場衝突的民眾身穿足球球衣，這場例行抗議活動演變成對總統米雷伊（Javier Milei）推動削減預算政策最激烈的示威活動之一。

衝突在國會建築和地標「五月廣場」（Plaza de Mayo）附近爆發，示威群眾高喊「垃圾米雷伊，你是獨裁者！」，將他的統治與阿根廷1976至1983年的軍政府相提並論。

受傷民眾中，傷勢最嚴重的是攝影記者葛瑞尤（Pablo Grillo），社群媒體 畫面可見葛瑞尤在拍攝照片時遭投擲物擊中。葛瑞尤的父親費比安（Fabian）告訴地方媒體說兒子性命危殆，並將此事歸咎於米雷伊政府。

許多示威民眾揮舞國旗和已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）的照片。抗議行動開始時，國會正在開議，議場外部署大批警力。

阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金 與醫療的撙節政策。

數個足球俱樂部的球迷本週呼籲聲援退休民眾；部分退休人士近來因抗議他們的消費能力下降，而遭警方以催淚瓦斯或警棍對付。

馬拉度納2020年逝世，7名醫護人員遭控犯下過失殺人罪，相關庭審昨天展開，這個南美洲國家的情緒正高漲。

馬拉度納接受腦部手術後，在布宜諾斯艾利斯一處租屋處療養，最終孤獨離世。他因心臟衰竭和急性肺水腫離世，醫療團隊被控嚴重疏忽，導致馬拉度納死亡。