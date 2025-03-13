我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

阿根廷首都爆「警民衝突」 足球迷街頭聲援年金抗議

中央社／布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在進行每週例行的抗議活動時，民眾遭鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。(路透)
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在進行每週例行的抗議活動時，民眾遭鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。(路透)

阿根廷退休民眾12日在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突。

中央社引述法新社報導，市府當局表示，鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散投擲石塊的示威民眾，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。

許多參與這場衝突的民眾身穿足球球衣，這場例行抗議活動演變成對總統米雷伊（Javier Milei）推動削減預算政策最激烈的示威活動之一。

衝突在國會建築和地標「五月廣場」（Plaza de Mayo）附近爆發，示威群眾高喊「垃圾米雷伊，你是獨裁者！」，將他的統治與阿根廷1976至1983年的軍政府相提並論。

受傷民眾中，傷勢最嚴重的是攝影記者葛瑞尤（Pablo Grillo），社群媒體畫面可見葛瑞尤在拍攝照片時遭投擲物擊中。葛瑞尤的父親費比安（Fabian）告訴地方媒體說兒子性命危殆，並將此事歸咎於米雷伊政府。

許多示威民眾揮舞國旗和已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）的照片。抗議行動開始時，國會正在開議，議場外部署大批警力。

阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金與醫療的撙節政策。

數個足球俱樂部的球迷本週呼籲聲援退休民眾；部分退休人士近來因抗議他們的消費能力下降，而遭警方以催淚瓦斯或警棍對付。

馬拉度納2020年逝世，7名醫護人員遭控犯下過失殺人罪，相關庭審昨天展開，這個南美洲國家的情緒正高漲。

馬拉度納接受腦部手術後，在布宜諾斯艾利斯一處租屋處療養，最終孤獨離世。他因心臟衰竭和急性肺水腫離世，醫療團隊被控嚴重疏忽，導致馬拉度納死亡。

過去一週，社群媒體上流傳著聲援謀生困難退休人士的呼聲，其中包括馬拉度納1992年的一段受訪影片，他當時表示：「如果你不挺身捍衛退休人士，就是真正的懦夫。」

阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金與醫療的撙...
阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金與醫療的撙節政策，數個足球俱樂部的球迷本週呼籲聲援退休民眾。(美聯社)

退休金 阿根廷 社群媒體

上一則

記者提問烏克蘭同意停火30天 克宮發言人：不要急

延伸閱讀

鐵達尼號20磅金色吊燈 沉睡海底數十年後閃亮展出

鐵達尼號20磅金色吊燈 沉睡海底數十年後閃亮展出
馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊「對抗官僚體系」

馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊「對抗官僚體系」
50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄

50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄
50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄

50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄

熱門新聞

川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

低薪遭重罰 澳洲鼎泰豐歇業…當地人曝味道跟台灣大不同

2025-03-07 15:05

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？