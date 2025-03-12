「我在他發瘋後買了這輛車」挪威廣告諷馬斯克 韓國Kia急撇清

起亞挪威公司的入門款電動車EV3，上面貼有「我在馬斯克發瘋後買了這輛車」的保險桿貼紙。(取材自臉書)

南韓汽車製造商起亞（Kia）11日澄清，該公司並未批准挪威公司刊登的一則廣告。廣告中可見一輛起亞電動車 的保險桿貼著暗諷競爭對手特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）的貼紙。

中央社引述法新社報導，起亞挪威公司的社群媒體帳號2月發布一則廣告，畫面中可見一輛起亞入門級電動車EV3，保險桿上的貼紙則寫著：「我在馬斯克發瘋後買了這輛車」。

這張貼紙看似在呼應近期特斯拉車主的一股流行風潮。部分不滿世界首富馬斯克近來涉足政壇的特斯拉車主開始在保險桿貼上貼紙，強調他們「在馬斯克發瘋前」就已購買特斯拉汽車。

法新社向南韓起亞公司詢問上述廣告相關問題後，這則廣告11日遭撤下。起亞發言人在聲明中表示：「目前該貼文已被移除。這則貼文完全出自當地獨立行為，不代表起亞歐洲或起亞公司的立場。」

起亞是南韓現代（Hyundai）集團成員之一，這兩家公司銷量合併後是全球第3大汽車製造商，其2024年總銷量突破720萬輛。

近幾周來，由於馬斯克在德國大選活動中支持極右翼德國另類選擇黨（AfD），這項爭議舉動導致特斯拉在歐洲各地的銷量下滑。

官方數據顯示，今年2月特斯拉在歐洲最大汽車市場德國的銷量較去年同期暴跌超過76%；今年1月，該品牌在歐洲聯盟的整體銷量也較去年同期幾乎減半。

特斯拉在中國大陸市場也面臨嚴峻挑戰，2月的交付量較去年同期大減近五成，僅約3萬輛。

此外，全美各地對馬斯克的抗議活動持續升級，當地累計已發生十多起針對特斯拉設施的破壞事件，上周包括紐約曼哈頓、波士頓、芝加哥、佛羅里達州、加州等地，均有相關抗議活動，許多人更將怒火發洩在特斯拉電動車上，導致許多車主「躺著也中槍」。

業界指出，馬斯克的政治言論可能導致特斯拉品牌形象重挫，進而影響市場需求，在他近來頻頻涉足政治下，各地「反馬斯克」情緒高漲，甚至導致歐美市場車主紛紛拋售迅速貶值的特斯拉，新車銷售也遭受衝擊，隨著馬斯克政治立場鮮明，核心消費者已開始流失。