回嗆威脅 加國準總理卡尼：不能讓川普得逞

加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

加拿大 執政黨自由黨9日選出加國央行前總裁卡尼（Mark Carney）為新黨魁，他將在幾天內接替杜魯多成為加國總理。卡尼表明將強硬應對美國總統川普 的關稅 和接管加國等威脅，「不能讓他得逞」。

卡尼說：「我們沒主動想打這場仗。但有人叫戰時，加拿大人隨時做好準備…美國人不該搞錯，無論在貿易或在曲棍球上，加拿大都會贏。」

卡尼說，加拿大將維持初步報復性關稅措施，直到「美國人尊重我們」。

本周三將是卡尼接任後首個挑戰，因為美國對加拿大鋼鋁產品課徵25%關稅將上路，儘管卡尼預計24日才要宣誓成為總理，但加拿大人都企盼這兩天他能透過豐富的國際政經人脈，提前打通與美國對話的管道，儘快讓鋼鋁關稅也能獲得喘息的機會。

卡尼說，美國是個「大熔爐，加拿大則是鑲嵌畫…美國不是加拿大。加拿大永遠不會以任何方式、形態或形式成為美國一部分」。

加美關係穩定了數十年，預料下一次加拿大總理大位爭奪戰的焦點會是誰最有能力與美國打交道。

卡尼可能在數天或數周內宣布提前選舉，國會在野黨也可能透過本月稍晚的不信任投票強迫提前選舉。

路透提到，民調結果顯示，自由黨和保守黨都無法組成多數政府。卡尼將領導自由黨應對下一次聯邦選舉，這場選舉必須在10月20日前舉行。反對黨已矢言在國會3月24日復會後，發動不信任投票強迫提前舉行大選；卡尼也可能趁黨內團結氣勢，在國會復會前宣布舉行大選，和保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）一較高下。

自由黨民調支持度一度落後在野的保守黨達20個百分點，但川普近來頻頻宣稱要把加國納為美國一州並發動關稅戰，導致加拿大民族主義升溫，自由黨政府強硬回應川普，支持度持續回升。

卡尼在勝選演說中警告，川普治下的美國正尋求控制加拿大：「美國人想要我們的資源、我們的水源、我們的土地和我們的國家。」

他表示，川普率美國正在「攻擊加拿大勞工、家庭和企業。我們不能讓他得逞。貿易戰跟冰上曲棍球一樣，加拿大都會贏」。

卡尼出生於加拿大偏遠西北地方的史密斯堡。他曾就讀哈佛大學，在校隊擔任冰球守門員。2003年被任命為加拿大央行副總裁前，他曾在高盛工作13年。

59歲的卡尼曾任加拿大央行總裁，但他未當過民選職位或國會議員，將成為加國首位未曾擔任議員且無內閣經驗的總理。