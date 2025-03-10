北韓徵兵新規超嚴苛 防年輕人斷指逃兵役

北韓官媒2月28日公布領導人金正恩監督戰略巡弋飛彈試射活動。（歐新社）

南韓網路媒體《每日北韓 》的日本版報導，美國自由亞洲電台（RFA）2月下旬引述平安北道消息人士稱，北韓當局最近再度改變徵兵條件，規定「就算只剩下一根指頭也要入伍」，因應在年輕人間盛行的「割指逃兵役」現象。

報導指出，北韓當局先前規定，假如缺少右手食指可免除徵兵，因為無法扣扳機。不少年輕人為了逃兵役，不惜自殘切斷右手食指，但對外謊稱意外。

對此，北韓政府變更規定，要求雙手均缺少食指則免當兵，結果又出現有人切斷左右手食指。

而隨著「入伍會被送到俄羅斯 」的謠言傳開，一些年輕人認為，自傷「總比被送到俄羅斯好」，因此選擇自傷。

北韓軍方因此再度改規定，要求只要剩下任何一根手指就必須當兵。

來自兩江道的消息人士稱，入伍通知已開始送達徵兵對象，徵兵者及其家人都努力尋找逃兵役的方法。

北韓從去年11月起派兵援助俄羅斯，人數約為1萬人至1萬2000人左右，他們負責在俄羅斯庫斯克抵禦烏克蘭 反攻。雖然北韓官媒並未報導此事，但消息依然從中國和陣亡士兵家屬流傳開來。

另據自由亞洲電台報導，一名居住在平安北道的匿名消息人士表示，北韓當局持續改變徵兵條件，新入伍的士兵幾乎確定是將派往俄羅斯。

另一位消息人士也表示，「最近聽到俄羅斯派兵的消息，北韓居民的恐懼感越來越強烈，由於現在家庭裡的孩子數量不多，所以擔心自己的獨生子會被派往俄羅斯。」

他接著表示，「新的兵役規定公布後，原定入伍的兒子的居民們都很沮喪，他們原本以為自己先承受痛苦，缺少一根手指即可免於入伍，結果卻變得白廢工夫，但他們還在想方設法，希望自己的孩子不會被派往俄羅斯。」