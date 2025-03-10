我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

北韓徵兵新規超嚴苛 防年輕人斷指逃兵役

編譯中心／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓官媒2月28日公布領導人金正恩監督戰略巡弋飛彈試射活動。（歐新社）
北韓官媒2月28日公布領導人金正恩監督戰略巡弋飛彈試射活動。（歐新社）

南韓網路媒體《每日北韓》的日本版報導，美國自由亞洲電台（RFA）2月下旬引述平安北道消息人士稱，北韓當局最近再度改變徵兵條件，規定「就算只剩下一根指頭也要入伍」，因應在年輕人間盛行的「割指逃兵役」現象。

報導指出，北韓當局先前規定，假如缺少右手食指可免除徵兵，因為無法扣扳機。不少年輕人為了逃兵役，不惜自殘切斷右手食指，但對外謊稱意外。

對此，北韓政府變更規定，要求雙手均缺少食指則免當兵，結果又出現有人切斷左右手食指。

而隨著「入伍會被送到俄羅斯」的謠言傳開，一些年輕人認為，自傷「總比被送到俄羅斯好」，因此選擇自傷。

北韓軍方因此再度改規定，要求只要剩下任何一根手指就必須當兵。

來自兩江道的消息人士稱，入伍通知已開始送達徵兵對象，徵兵者及其家人都努力尋找逃兵役的方法。

北韓從去年11月起派兵援助俄羅斯，人數約為1萬人至1萬2000人左右，他們負責在俄羅斯庫斯克抵禦烏克蘭反攻。雖然北韓官媒並未報導此事，但消息依然從中國和陣亡士兵家屬流傳開來。

另據自由亞洲電台報導，一名居住在平安北道的匿名消息人士表示，北韓當局持續改變徵兵條件，新入伍的士兵幾乎確定是將派往俄羅斯。

另一位消息人士也表示，「最近聽到俄羅斯派兵的消息，北韓居民的恐懼感越來越強烈，由於現在家庭裡的孩子數量不多，所以擔心自己的獨生子會被派往俄羅斯。」

他接著表示，「新的兵役規定公布後，原定入伍的兒子的居民們都很沮喪，他們原本以為自己先承受痛苦，缺少一根手指即可免於入伍，結果卻變得白廢工夫，但他們還在想方設法，希望自己的孩子不會被派往俄羅斯。」

北韓 俄羅斯 烏克蘭

上一則

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

下一則

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

延伸閱讀

烏克蘭發射無人機 深入攻擊俄羅斯境內工業設施

烏克蘭發射無人機 深入攻擊俄羅斯境內工業設施
北韓超嚴苛徵兵新規曝光 防範年輕人「切斷食指」逃兵役

北韓超嚴苛徵兵新規曝光 防範年輕人「切斷食指」逃兵役
北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅

北韓首公開自造核潛艦 若為真加劇對南韓美國威脅
韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？

韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…