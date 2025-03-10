以哈10日2階段談判 加薩民眾對川普威脅無感 ：沒什麼可失去的

穆斯林齋戒月的第1天，加薩民眾1日在加薩地帶南部拉法赫的建築物廢墟中吃開齋飯。（路透）

路透報導，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 8日表示，雙方準備好進行第2階段停火談判，有望更進一步邁向結束以哈戰爭。哈瑪斯宣稱，有「積極跡象」表明即將啟動第2階段談判，但並未詳細說明。美國中東特使威科夫10日前往卡達多哈推進談判。

報導指出，第1階段停火已經在上周結束，隨後以色列全面封鎖進入加薩 地區的所有貨物，並要求哈瑪斯在展開第2階段談判之前釋放剩餘人質。

以哈停火協議在今年1月生效，雙方在1月19日停止交戰；根據協議規定，第2階段將釋放剩餘59名人質，而屆時將協商結束以哈戰爭的最終方案。

美國總統川普 5日透過社群媒體向哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。哈瑪斯無視這項威脅，並重申只有加薩實現永久停火才會釋放剩下的以色列人質。

半島電視台也訪問多名加薩居民對此事的看法。有的人表示對此沒有感覺，已經沒什麼可失去的。有的人對此回應說，離他們遠一點。

59歲加薩男子沙拉法（Yasser al-Sharafa）表示，他不理睬這些威脅，「我曾是知名的服飾批發商。我在加薩市特拉哈瓦區（Tel Al-Hawa）擁有一間六層樓的大型商店、一輛車和一座倉庫。這些年努力的心血都化為烏有，在戰爭中被摧毀。放眼望去，到處都是破壞、廢墟和悲劇，還有什麼值得我們悲傷的事？」特拉哈瓦區是加薩較富裕的地區。

沙拉法說：「無論是川普還是其他人，都沒有差別。即使我們交出人質，狀況也不會改變。戰爭可能以他們編造的新藉口再次爆發。我們對全世界失去了信任。」

75歲退休官員艾哈邁德（Wael Abu Ahmed）來自加薩市北部希克拉旺區（Sheikh Radwan）。他表示，他對於川普的威脅感到驚訝。

艾哈邁德問道：「我們在加薩還剩下什麼？我們已經目睹這場戰爭的恐怖，難道他們做得還不夠嗎？川普的聲明無足輕重。我認為，他只是透過威脅向哈瑪斯施壓。他們唯一還能做的就是徹底消滅我們。