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國際婦女節全球示威 柏林示威者：女權因右派走了回頭路

中央社／巴黎8日綜合外電報導
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日落時分在伊斯坦堡的塔克辛廣場（Taksim Square）附近展開的國際婦女節遊行活動，吸引3000多人響應，許多人高舉的標語包括「我們不會默不作聲，我們不會擔心受怕，我們也不會唯唯諾諾」。(路透)
日落時分在伊斯坦堡的塔克辛廣場（Taksim Square）附近展開的國際婦女節遊行活動，吸引3000多人響應，許多人高舉的標語包括「我們不會默不作聲，我們不會擔心受怕，我們也不會唯唯諾諾」。(路透)

全球各地抗議人士在國際婦女節3月8日走上街頭，疾呼薪資平等、政治代表性和終結性別暴力，示威者同時對日益高升的鎮壓行動感到憂心忡忡。

中央社引述法新社報導，法國巴黎、德國柏林、西班牙馬德里等歐洲城市都有婦女走上街頭。他們表示，極端保守政治勢力日益壯大，包括極右派勢力逐步復甦，讓他們惶恐不安。

在巴黎，49歲女性莎賓（Sabine）帶著她7歲兒子遊行。她說：「這是一場戰爭，而這場仗還未終了」。

對許多示威人士來說，薪資差異仍是首要議題。根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據，在相同工時之下，法國女性平均薪資比男性低14%左右。

組織此次抗議活動的集體組織女性罷工（Greve feministe）估計，法國有約150場遊行且有約25萬人現身響應，光是巴黎就有12萬人次；警方估計的首都示威人數則為4.7萬。

在柏林，一名女性示威者對未來充滿恐懼。她說：「我很害怕，因為某些發展是逆向的，某方面來說女權等於又走了回頭路，這都是右派的關係。尤其是美國。」

土耳其伊斯坦堡，示威者將矛頭指向針對女性的暴力行為並表示：「今天(8日)，我們要讓大家看見我們的掙扎、要捍衛我們性命免遭男性暴力威脅，也要保衛我們在社會的地位和權利。」

許多抗議人士也痛批土耳其政府宣布2025年為「家庭年」，認為這是進一步試圖將女性侷限在傳統的婚姻和母親角色之中。他們也不滿政府2021年退出意在保護婦女免受家庭暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）。

根據土耳其女權平台「我們將阻止殺女」（We Will Stop Femicide Platform）的數據，土耳其2021年3月退出公約以來，至少有1318名女性命喪男人之手。

日落時分在塔克辛廣場（Taksim Square）附近展開的遊行活動，吸引3000多人響應，許多人穿上紫色系服裝、高舉的標語包括「我們不會默不作聲，我們不會擔心受怕，我們也不會唯唯諾諾」。

儘管遊行活動在無人鬧事下落幕，但主辦單位表示警方接著開始包抄部分示威人士，並將警方粗暴把示威者拖出人群的畫面上傳網路。

他們在社群平台X發文指出：「近200名婦女在3月8日這天遭不正當羈押。」

在德國柏林，也有許多人在國際婦女節這天走上街頭，一名女性示威者表示：「我很害怕，...
在德國柏林，也有許多人在國際婦女節這天走上街頭，一名女性示威者表示：「我很害怕，因為某些發展是逆向的，某方面來說女權等於又走了回頭路，這都是右派的關係。尤其是美國。」(美聯社)

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