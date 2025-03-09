尹錫悅撤押返官邸 學者：不影響憲法法院判決

尹向支持者鞠躬 南韓總統尹錫悅八日離開首爾拘留所，並站在馬路上向前來聲援他的群眾鞠躬表達感謝。（路透）

南韓 首爾中央地方法院刑事合議庭7日裁定撤銷總統尹錫悅 羈押，南韓檢方8日決定放棄抗告，尹錫悅同日下午離開首爾拘留所，隨即在車隊護送下返回官邸。

韓媒8日報導，南韓檢方戒嚴事件特別偵查本部8日說，已向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令。尹錫悅8日下午近6時走出拘留所，微笑向在門口迎接的支持者鞠躬並揮手致意。

尹錫悅下午坐警車抵達拘留所大門，下車後步行至道路中央但沒有發言。拘留所前的數百名支持者高喊尹錫悅姓名並歡呼。隨後他上車離開。

律師代為發表尹錫悅的聲明，提到「首先要感謝中央地方法院的法官們，勇敢又果斷地糾正（檢方及公調處的）非法行為。我還要向在寒冷天氣中依然為我加油的許多民眾和青年表達深深謝意，也感謝（執政黨）國民力量黨的領導高層相關人士支持」。

已被國會彈劾 停職的尹錫悅1月15日被南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）逮捕，之後被檢方起訴，已在拘留所待52天。

尹錫悅是南韓首位因刑事控訴而被捕的現任總統，撤銷羈押是否影響憲法法院下周對他的彈劾案判決成為敏感議題。但南韓法界普遍認為這只是程序問題，不會對彈劾審判產生實質影響，也沒有直接關係。

英文韓國先驅報報導，南韓慶熙大學教授鄭亨根認為「憲法法院是獨立於法院的機構，因此不受影響」；刑事法庭審理的則是內亂罪等指控，憲法法院審理的是尹錫悅是否符合憲法規定宣布緊急戒嚴、有無違反憲法及法律，兩者是不同議題。