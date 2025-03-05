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歐洲掀反馬斯克浪潮 法國12輛特斯拉遭「縱火攻擊」

編譯中心╱綜合4日電
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法國南部城市土魯斯(Toulouse)有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。(取材自Ｘ平台)
法國南部城市土魯斯(Toulouse)有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。(取材自Ｘ平台)

法國南部城市土魯斯(Toulouse)的檢察官辦公室3日表示，當地有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。

中央社引述法新社報導，法國當局已開始調查2日晚間發生在土魯斯附近一家汽車經銷商的攻擊事件。這起事件共有8輛車被燒毀，另有4輛車嚴重受損。

檢察官辦公室指出，證據顯示這場火警「絕非意外」。

土魯斯郊區茲普萊桑斯杜圖奇(Plaisance-du-Touch)地方首長季約(Philippe Guyot)告訴法新社，消防員很快就斷定起火原因是犯罪行為。

報導指出，自從馬斯克(Elon Musk)與美國總統川普成為盟友、其後又支持歐洲極右翼政黨並猛烈抨擊多元文化整車，歐洲就發生了一些反特斯拉的運動。

馬斯克政治立場右傾的同時，2025年1月，特斯拉在德國和法國的銷量都較去年同期下降了一半。

馬斯克日前曾在社交平台X上表態支持德國「另類選擇黨」(AfD)，該黨的反移民立場引發主流民意反彈，直接衝擊特斯拉的品牌形象。

另據消費者調查顯示，潛在購車者對特斯拉的淨好感度(Net Favorability)已接近歷史低點，支持民主黨的美國消費者尤其顯著流失。

法國南部城市土魯斯(Toulouse)有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起...
法國南部城市土魯斯(Toulouse)有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。(路透)

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