北韓重啟觀光 多地燈暗沒暖氣 英客：上廁所都要報告

北韓學童被安排在導彈影片前跳舞。(視頻截圖)

北韓 暌違5年再度開放外國遊客觀光 ，跟團的英國網紅說，行程中連上廁所都要報告，還看到學童在導彈爆炸影片前載歌載舞，讓人有股說不出的詭異感；二度造訪北韓美國記者說，感受到北韓人民生活變得更嚴峻，「除了飯店房間之外，每個地方都沒有暖氣，燈光也很暗」。

英國YouTuber分享到北韓旅行見聞，並說自己連上廁所都要報告。(視頻截圖)

綜合外電報導，北韓自2020年關閉國界後後再度開放觀光，一行人搭機飛往首都平壤500公里外、緊鄰中俄邊境 的羅先市（Rason）參觀。這趟4天行程中，一行人沒有手機和網路，也沒有ATM可領錢，全程受到嚴密監視，他們被告知不要隨便亂跑、別侮辱北韓領導人、勿嘲笑北韓的意識形態和生活方式。

28歲英國網紅色麥克（Mike O'Kennedy）說，有幾次自己連上廁所都要報告，「世界上沒有其他地方會這樣」。

一行人被安排參觀啤酒廠、剛蓋好的藥局和學校。當局還特地讓8歲的學童們上台表演歌舞，背後的大螢幕播放著導彈發射的畫面，最後在一個動畫繪製的不明大城市上空爆炸，詭異景象嚇壞眾人。

美國記者史密斯（Joe Smith）過去曾二度造訪北韓，這次再訪後，讓他感受到北韓人民的生活變得更嚴峻。「除了飯店房間之外，每個地方都沒有暖氣，燈光也很暗。寒冷陰暗的美術館只有我們這組遊客」。

他也指出，北韓的環境與照片不同，路磚搖晃、飯店房間骯髒、窗戶有裂痕。