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對抗土耳其政府40年 庫德工人黨宣布停火

編譯中心╱綜合1日電
庫德工人黨1日宣布與土耳其政府停火。被囚的庫德工人黨領袖歐加蘭稍早呼籲停止武裝對抗土耳其政府，支持者上街展示歐加蘭肖像。(路透)
庫德工人黨1日宣布與土耳其政府停火。被囚的庫德工人黨領袖歐加蘭稍早呼籲停止武裝對抗土耳其政府，支持者上街展示歐加蘭肖像。(路透)

被視為反叛組織的庫德工人黨（Kurdistan Workers Party，PKK），1日宣布與土耳其政府停火，朝結束長達40年的叛亂邁出重大一步。在此之前，該黨遭監禁的領袖歐加蘭(Abdullah Ocalan)2月27日呼籲他的組織放下武器並解散。

中央廣播電台引法新社報導，庫德工人黨執行委員會發布聲明表示：「為了鋪平道路，實現領導人阿波（Apo，歐加蘭的暱稱）對和平與民主社會的呼求，我們宣布從1日起停火。」

報導指出，「庫德工人黨」自從1984年開始，就持續對土耳其當局進行武裝叛亂，其目的在取得由庫德族所掌控的土地，藉此達成建立民族國家的理想，目前土耳其境內8500萬人口之中，庫德族約占了20%，但由於其武裝叛亂行為，使PKK被包括土耳其、歐盟、英國與美國認定為恐怖組織。

據報導，自從PKK展開武裝叛亂以來，至少已造成土耳其約4萬人喪命，且在2015年至2017年之間，由於PKK與安卡拉之間的停火協議破局，造成土耳其東南部的暴力衝突事件劇增，使該國社會始終存在不安與動盪。

上一輪和平談判於2015年破裂後，庫德工人黨與土耳其政府未再進行接觸，直到去年10月，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)的一名強硬民族主義派盟友意外提出和平方案，前提是歐加蘭必須放棄暴力。

親庫德族的人民平等與民主黨（Peoples' Equality and Democracy，DEM）2月27日探監歐加蘭，並轉達了歐加蘭要求庫德工人黨放下武器、召開會議並宣布解散組織。

庫德是中東地區第四大族群，分布於土耳其、伊拉克、敘利亞和亞美尼亞之間的山區。PKK於1984年8月開始以武裝鬥爭方式，爭取在土耳其南部創建庫德國，衝突迄今造成逾4萬人死亡和數十萬人失去家園，被土耳其等國列為恐怖組織。PKK於2009年和2013年兩度宣布停火，但最終未能達至長久和平，反致衝突加劇。

土耳其 敘利亞 民主黨

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