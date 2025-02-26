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除了川普 歐盟也盯上烏克蘭礦產 提1協議保證不傷烏

編譯中心／綜合25日電
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歐盟也盯上烏克蘭礦產，圖為位於烏克蘭的一個鈦鐵礦露天礦井。（美聯社）
歐盟也盯上烏克蘭礦產，圖為位於烏克蘭的一個鈦鐵礦露天礦井。（美聯社）

繼美國政府對烏克蘭關鍵礦產資源「獅子大開口」後，歐盟方面24日也向烏克蘭政府遞交了一份礦產合作協議，並承諾會是「互利」、「雙贏」；歐盟官員稱，「在這個雙贏夥伴關係中，歐洲需要的30種關鍵原物料中的21種，可由烏克蘭提供」。

綜合外媒報導，歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞儒內24日隨歐盟代表團一同到訪烏克蘭首都基輔，他表示，已經在這次訪問期間，與烏國官員會談時，向烏國建議這套不同的可能方案，「歐洲提出之方案的附加價值是，我們絕對不會要求一份並非彼此互利的交易」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）當天表示，烏克蘭重建預計需要5000億歐元（約5262億美元），這為歐洲企業提供了巨大投資空間，烏克蘭將向歐洲提供切實的「戰略優勢」資源，包括鋰、鈦、鈾、天然氣等。

烏國的錳、鈦、石墨、鋰等礦產，是近日華府與基輔密切談判的礦產合作協議目標，川普堅持美國有權「拿回」其協助烏國對抗俄國侵略所付出的費用。川普24日在白宮與法國總統馬克宏會談，透露美國「非常接近」就礦產合作，與烏國達成協議，涵蓋稀土和其他各類資源。

美媒「福布斯」曾估計，2023年烏克蘭礦產資源總價值將接近15萬億美元，但近半數都位於頓巴斯地區，該地區有大片土地已被俄羅斯控制。

另一方面，川普日前指責烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，呼應了俄羅斯先前提出的說法，但一項重申澤倫斯基合法性的決議，24日未能在烏克蘭國會通過。

根據德新社與烏克蘭真理報報導，烏克蘭國會「最高拉達」（Verkhovna Rada）召開紀念俄羅斯全面入侵3周年的特別會議，並表決一項決議，稱烏克蘭面對俄羅斯侵略時支持民主。

決議文由國會領導階層制定，象徵性展現對澤倫斯基的支持；但澤倫斯基的合法性已遭俄羅斯抨擊，美國最近也加入質疑。

該決議文宣告，「在烏克蘭確保全面、公正與持有的和平後」，國會將盡快宣布舉行總統選舉，還表明國會「再次重申，烏克蘭總統澤倫斯基在自由、透明、民主的選舉中當選」，烏克蘭人民或國會並未質疑他的民意授權，並指「參照烏克蘭憲法第108.1條，澤倫斯基總統必須行使其權力，直到新選出的烏克蘭總統就職」。

德新社報導，該決議獲得218票支持，低於通過所需的226票。約54名出席的議員沒有參與表決，其中包括澤倫斯基旗下人民公僕黨的38名議員。

烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。（美聯社）

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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