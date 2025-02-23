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德國保守派贏得大選 將籌組聯合政府 歐元走升

編譯劉忠勇／綜合外電
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梅爾茨表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。（路透）
梅爾茨表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。（路透）

德國保守派聯盟贏得周日的聯邦議會大選，基民黨/基社黨聯盟領袖梅爾茨表示，他將儘速籌組聯合政府。歐元走升。

公共電視台ARD的預測顯示，基民黨/基社黨聯盟拿下28.8%的選票，緊隨在後是得票率為20.2%的另類選擇黨（AfD）。現任總理蕭茲領導的社民黨以16.2%屈居第三，也創下第二次世界大戰來最差表現。

梅爾茨表示，他希望在未來兩個月內完成籌組聯合政府。「世界不會等待我們——歐洲正在等待德國，再次擔任更強有力的領導角色」。

歐元周一在亞洲早盤交易走強，升值0.3%至1.0487美元。由於出口民調結果大致符合市場預期，投資人的關注點將轉向梅爾茨能否儘速組建政府。

梅爾茨所屬的中間偏右基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟恐怕需要同時拉攏社民黨和綠黨組建根據議會最終的組成情況，梅爾茨可能需要同時與這兩個政黨合作，組建三黨聯合政府。

所有主要政黨都拒絕和另類選擇黨談聯合執政，將這一反移民政黨排除在政府之外。

蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任。「我們已經輸掉了這場選舉，」蕭茲說，「這是無可迴避的事實。」

社民黨同領導人克林貝爾（Lars Klingbeil）暗示，他們可能會選擇不加入聯合政府，讓梅爾茨自己去傷腦筋。

克林貝爾說：「我在此強調，責任可以在執政中承擔，也可以在在野中承擔，現在的執政任務落到梅爾茨肩上。」

蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新...
蕭茲表明，他無意協助和基民聯主導的聯盟洽談聯合執政，將專注於他現有總理職務直至新政府正式上任。（歐新社）

蕭茲 德國 投資

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