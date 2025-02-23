誰會是下任教宗？「溫和派」帕羅林樞機呼聲高

教宗方濟各病危的消息，讓信眾揪心。圖為羅馬信眾守護在醫院外，祈願他轉危為安。(路透)

88歲的教宗方濟各 (Pope Francis)多次傳出病危消息，引發外界對其繼任人的猜測，目前已有數位樞機主教被視為熱門人選。

現年70歲的帕羅林樞機(Cardinal Pietro Parolin)最有希望，他自2013年起擔任梵蒂岡國務卿至今，在樞機主教團內地位崇高。其政治傾向既不堅持「左」也不堅持「右」，公認是教廷內理智的溫和派人物。

他最近在接受義大利 媒體採訪時指出，每個人都可以為和平做出貢獻，但絕不能透過踐踏人民權利而單方面強加實施，否則就永遠不會有公正和持久的和平。

歐洲主教會議前主席，72歲的艾爾德樞機(Cardinal Peter Erdö)也是人選之一，這位匈牙利籍神父2003年由教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)任命為紅衣主教。

他在教會內屬保守派，認為婚姻不可解除，反對離婚或再婚的天主教徒接受聖餐。

菲律賓馬尼拉總主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)有可能成為首位來自亞洲的教宗，67歲的他是由教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)任命為紅衣主教，2019年獲任命為教廷萬民福音傳播部部長。

與艾爾德樞機相反，他的立場左傾，一再批評教會對同性戀、未婚媽媽等教徒所採取的態度，更直言「許多屬於這些群體的人都被(教會)打上烙印，導致給社會廣泛孤立」。

義大利主教會議主席，69歲的祖皮樞機(Cardinal Matteo Zuppi)， 2019年由方濟各任命為紅衣主教後，多次以教宗特使身分外訪，曾前往烏克蘭會見總統澤倫斯基，到過北京與中國政府歐亞事務特別代表李輝討論烏克蘭戰爭問題，也到過華盛頓與時任總統拜登會晤。

在擔任樞機前，祖皮就對LGBTQ社區持積極看法，認為應採取新的牧靈方式對待「我們的LGBT兄弟姐妹」。

來自美國威州，77歲的伯克樞機(Cardinal Raymond Leo Burke)屬於教會極端保守派，公開反對教宗方濟各開放、自由的哲學思想，也說過，包括總統拜登在內支持墮胎合法化的天主教政客，不應領聖餐。