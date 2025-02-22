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護照免簽全球排第2 但這些理由讓日本人持有率僅17.5％

編譯中心／綜合21日電
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日本護照曾被評比為「全球最強」護照，日本外務省公布，2024年護照發行約382萬本，累計至2024年底，日本護照發行數約2164萬本。（取材自維基百科）
日本護照曾被評比為「全球最強」護照，日本外務省公布，2024年護照發行約382萬本，累計至2024年底，日本護照發行數約2164萬本。（取材自維基百科）

日本護照曾被評比為「全球最強」護照，日本外務省公布，2024年護照發行約382萬本，累計至2024年底，日本護照發行數約2164萬本。然而，日本民眾的護照持有率僅17.5%。

日本取得護照的情況以性別來看，男性4成多、女性5成多。以年齡層來看，60歲以上者占1成左右，30歲以下者約占5成。新冠疫情爆發前的2019年，日本外務省發行的護照是451萬本。

日本經濟新聞報導，日本民眾的護照持有率在2013年為24%，之後持續減少，到了2021年跌破2成。即使疫情平息，也未見恢復。

日本旅行業協會（JATA）統計顯示，台灣民眾的護照持有率達6成、美國民眾5成、南韓民眾4成。

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）上個月公布2025「恒理護照指數」日本護照僅次於新加坡護照，名列第2，持日本護照可免簽前往193個目的地。

日本民眾護照持有率低，分析原因，主要是經濟上的因素。因日圓貶值、前往目的地的物價上漲等因素，不選擇赴海外旅遊的日本民眾增多。日本民眾也因出國留學費用飆漲而作罷。

日本JTB綜合研究所首席研究員早野陽子表示，「這可能與受到疫情影響，日本民眾無法出國，認為國旅就能充分享受旅遊樂趣有關」。

她還指出，「即便與亞洲的新興國家相較，日本年輕人想赴海外發展的意識低」、「年輕人培養國際觀的機會減少，可能導致日本的國際競爭力低落」。

美國國務院教育與文化事務局與國際教育交流協會（IIE）公布的資訊顯示，2023至2024年度，在美國的大學等留學的日本人約1萬4000人，較疫情前2018至2019年度減少了22%。

日本 護照 疫情

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