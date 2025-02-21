加拿大建首條高鐵 東部城市往來時間將減半

加拿大 總理杜魯多 19日宣布加國第一條高速鐵路計畫，連接多倫多和魁北克 市，他稱這是「加拿大史上最大的基礎設施計畫」，他說：「這計畫很適合加拿大，宏偉且大膽」，能將在加拿大東部城市之間的行駛時間縮減一半，從多倫多到蒙特婁平均行駛時間僅需3小時。

這條長1000公里的高鐵計畫，將承載時速最高每小時達300公里的電動列車，停靠車站包括多倫多、首都渥太華、蒙特婁和魁北克市。這條高鐵線上有1800萬居民，占加拿大總人口的44%。

運輸部長安南德（Anita Anand）稱這是一項「國家建設活動」，政府初步已撥款39億加元（約27.5億美元），作為設計和開發費用；計畫招標競賽，已由科技公司Cadence領導的財團得標。

這條高鐵可為加拿大經濟注入強勁動力，預計每年可增加高達350億加元的國內生產總值（GDP），且在建設期間創造逾5.1萬個高薪職位。

該高鐵網絡的設計預計需要4年至5年時間，之後方能開工。 加拿大是目前七大工業國（G7）中唯一沒有高速鐵路的國家。