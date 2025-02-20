美國人需求大「減肥藥」帶丹麥小鎮飛升

卡倫堡位於哥本哈根西北方一小時車程處，是目前全球減重革命的中心。路透

美國人對減肥藥物的需求正為丹麥的經濟注入強心針，並將一個丹麥小鎮轉變成繁榮城市。

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的名字對有些人而言或許還很陌生，但他們的產品：抗肥胖和糖尿病 治療藥物Wegovy和Ozempic這兩種暢銷藥物的銷售額飆升，已讓這家製藥巨頭成為歐洲最有價值的公司之一。

該製藥商在2月初透露，其稅前利潤躍升22%，達到 178 億美元，這也大大刺激了丹麥的經濟，使其成為歐洲經濟成長最快的國家之一。

永不滿足的需求

諾和諾德公司的業務一直建立在製造胰島素的基礎上，但semaglutide減肥效果的發現成為公司轉型的轉捩點。

Wegovy和Ozempic屬於一種稱為GLP-1s的藥物，有助於控制血糖和抑制食慾，Ozempic於2017年獲得美國批准，Wegovy則於 2021 年獲得批准，目前已在包括中國在內的13個國家上市。

去年，每週一次的減重 針的銷售額增長了 86%，而Ozempic是全球銷量最高的糖尿病藥物，目前有4500萬人使用。

諾和諾德公司一半以上的銷售額來自美國，每周都有數以萬計的美國人申請處方，月費高達1000多美元，而且許多保險公司拒絕承保。

全球約有8億人口患有肥胖症，據估計，到 2030 年，全球減肥藥市場價值將達1,500億美元，各大藥廠正在尋找新一代的抗肥胖症藥物，這也助長了整個產業的淘金熱潮。

「減肥藥小鎮」卡倫堡

從創造新的就業機會到降低房貸利率，丹麥全國各地都感受到藥品需求激增所帶來的漣漪效應，尤其是在只有不到 17,000名居民的港口小鎮卡倫堡（Kalundborg），丹麥史上最大的投資案之一正在進行中。

卡倫堡位於哥本哈根西北方一小時車程處，是目前全球減重革命的中心，小鎮中的諾和諾德工業基地生產全球一半的胰島素，也是Ozempic和Wegovy中的重要活性成分semaglutide的生產地。

據BBC報導，卡倫堡的諾和諾德藥廠不僅是藥物生產的中心，也是研發核心物質的中心，工廠佔地160萬平方公尺，相當於224個足球場的大小。

卡倫堡市長達姆（Martin Damm）表示，未來幾年，這裡將耗資86億美元、創造1,250個新工作機會，並為該地區帶來3,000名建築工人。

卡倫堡的發展史起起伏伏，曾是造船中心，又在1960年代蓬勃發展，生產當時在美國大受歡迎的卡門（Carmen）捲髮器，流行風氣改變後陷入蕭條，直到現在經濟又開始起飛。

市長達姆對BBC記者透露當地各行各業蓬勃發展的現況：超級市場銷售額成長五倍、快餐店一個月賣出1萬7000份熱狗、加油站每天準備30公斤的豬肉製作三明治，一切都歸功於工廠帶來的工人。

丹麥GDP成長的三分之二來自四個區域，都是諾和諾德公司的所在地，最新的數據顯示，其中卡倫堡在2022年的成長率高達27%，為最高的地區，失業率也最低。

諾和諾德公司的企業稅單也讓卡倫堡市政府的財政狀況大為改善，因此市政府斥資興建公眾游泳區，並計畫興建新文化中心和圖書館，以及超過1,250棟住宅，通往哥本哈根的新高速公路也已破土動工。

對小型經濟的巨大影響

丹麥作為人口不到六百萬的小國，諾和諾德公司的崛起帶來了巨大的影響。

2023年，丹麥躋身歐洲經濟成長最快的國家之列，GDP成長 2.5%，其中一半是由製藥業帶動，經過藥物出口的大力推動，政府目前預計2024年的成長率為3.0%，今年則為 2.9%。

諾和諾德也是丹麥最大的納稅人，創造了五分之一的新工作機會，而許多丹麥人和養老基金都持有股票。

但目前丹麥也面臨新的風險，在格陵蘭島控制權的緊張關係下，美國總統川普可能會威脅對丹麥貨品徵收關稅 ，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在最近召開的丹麥最大公司領導人會議上表示，美方已經暗示兩國之間合作可能減少。

諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jorgensen）也出席了會議，他在公司於2月5日公佈財報後告訴記者，該企業已做好充分準備，但也可能受影響。

彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 資深研究員Jacob Funk Kirkegaard表示：「關稅永遠是個壞主意」不過他認為在歐盟所有國家中，丹麥最能抵抗美國的關稅，而像諾和諾德這樣成熟的公司將能夠保護自己。