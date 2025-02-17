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澳洲抑房價 2年內禁外國人買二手屋 包括外勞、國際生

編譯中心╱綜合16日電
澳洲16日宣布從4月1日起的兩年內，禁止外國投資人購買中古屋，盼能減緩房價飆漲。(路透)
澳洲16日宣布從4月1日起的兩年內，禁止外國投資人購買中古屋，盼能減緩房價飆漲。(路透)

澳洲政府16日宣布從4月1日起的兩年內，禁止外國投資人購買二手中古屋，盼能減緩房價飆漲、並提振執政黨工黨在今年大選的選情。市場預估這對房價影響甚微。雪梨房價十年來漲近70%，目前房價中位數約為每戶120萬元(澳幣，下同，約77萬美元)。

彭博資訊社報導，雖然目前已有許多規則限制外國人在澳洲購買二手樓，但工黨政府提出的新禁令，將包括暫時居住在澳洲的人，例如國際學生或短期外勞。

儘管從數字來看，外國買家對澳洲樓市的影響並不算大，因外國人購買的房屋僅占澳洲房屋總存量不到2%。而據外國投資審查委員會的數據，在2022至2023財年，外國投資者共花費49億元購買5360間住宅，占所有交易的比例不到1%。但澳洲住房部長奧尼爾認為，無論數字大小，政府的所有努力都應優先幫助年輕的澳洲人購買房屋，「這政策當然不是靈丹妙藥，但這是工黨推動的龐大住屋改革計劃中的重要一環 」。

據報導，住房問題已成為澳洲最迫切的民生難題之一，工黨政府這項政策幾乎完全複製反對黨領袖達頓去年在預算案回覆演講中的承諾。事實上，工黨去年曾對達頓提出的類似政策嗤之以鼻，時任財長查默斯還批評這項提議「缺乏深思熟慮」。然而眼見選民對「限制外國買家」的支持度高達69%，工黨如今也決定採取這項措施，甚至還承諾投入570萬元用於稅務局的外國投資合規團隊，進一步加強對外國投資者的審查，以確保禁令得以執行。

面對政府的最新表態，達頓狠批澳洲當前的住屋危機，歸根究底是由於「政府引入太多移民，卻沒有建造足夠房屋」，他認為正是工黨政府的政策推高房價，導致房貸利率飆升。

澳洲 投資 房價

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