川普激起愛國潮 加拿大國旗熱銷 政界號召周末做1事

在2月15日加拿大國旗日的前一天，滑冰者在加拿大安大略省渥太華的里多運河滑冰道上，舉行加拿大國旗日儀式。（路透）

隨著加拿大 與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的國旗銷量已飆上去年同期的兩倍。

路透報導，適逢2月15日加拿大國旗日（National Flag of Canada Day）即將到來，今年也將是紅白楓葉旗作為加拿大國旗屆滿60周年。

Flags Unlimited位於美加邊界大城多倫多北方的巴立（Barrie），老闆之一史基普（Matt Skipp）將加拿大國旗需求激增歸因於美國總統川普 （Donald Trump）對加國主權的威脅。

他表示：「這是對政治氣氛的直接反應。加拿大人以國旗為象徵來表現他們的團結。」

加拿大政界人士已號召民眾這周末秀出國旗，以展示團結和對國家的驕傲。

川普1日簽署行政命令，訂於4日起對從加拿大進口的貨品大部分課徵25%關稅。儘管其後已延後實施，但期間加拿大人已紛紛取消美國行、抵制美國酒和其他美國產品，甚至在運動賽事中對美方喝倒采。

一名加拿大政府消息人士透露，加國總理杜魯多（Justin Trudeau）7日在一場與商界領袖會面的場合中說，川普談論把加拿大納為美國第51州「是認真的」，目的與加國豐富的天然資源有關。

在汽車零件業工作的加拿大人艾倫（Mike Allen）12日到商店裡買了一面國旗。他說他反對美國關稅，因為擔心自己的工作會受到直接衝擊。「我們不是敵人，實在不懂為什麼我們會被針對。」

此外，近幾個月來，向加拿大尋求庇護 的難民申請人數有所增加。2024年，庇護申請數量同比增加約2.8萬人，增幅達20%。報告分析，部分原因可能與美國某些政策或情況變化有關，導致部分原計畫在美國申請庇護的移民轉向加拿大。

據加鼎集團（Desjardins Group）最新經濟研究報告指出，儘管過去四個月內國際學生錄取人數有所減少，但渥太華仍允許相近數量的臨時外勞和永久移民進入加拿大。報告強調，若無更激進的削減措施，加拿大的人口將持續增長。

加拿大聯邦政府於2024年10月承諾，將永久居民數量減少20％，即從計畫的50萬人降至38萬人。然而，加鼎的研究尚未發現永久居民人數有顯著減少，報告指出：「聯邦政府仍遠未實現其人口目標。」

報告中，加鼎集團指出，加拿大已成功減少國際學生人數，2024年與2023年相比減少約28萬人；同時，新進非永久居民（包括自願返回家園的臨時移民）也減少約46.8萬人。然而，臨時外勞的數量幾乎沒有變化，同期僅減少1%。