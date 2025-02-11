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酸言「哈梅問題夠多了」 川普改口：不驅逐哈利王子

編譯羅方妤／綜合10日電
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英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）9日在加拿大溫哥華出席「勇士不敗」運動會的輪椅籃球賽。(路透)
英國哈利王子（右）和夫人梅根（左）9日在加拿大溫哥華出席「勇士不敗」運動會的輪椅籃球賽。(路透)

美國福斯新聞網報導，美國總統川普競選期間曾揚言當選後要驅逐英國哈利王子，日前卻改口稱無意驅逐他，並說「他和他的妻子梅根之間的問題已經夠多了」。

哈利王子出走王室後，便和妻子梅根定居美國加州，2023年在回憶錄「備胎」（Spare）中坦承年輕時曾吸毒，引發他持有美國簽證的質疑。美方規定，申請美國簽證的人士必須揭露吸毒史，而這可能影響申請結果。

川普當時回應，若哈利申請美國簽證時未如實透露吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除將他驅逐出境。

華盛頓右翼智庫「傳統基金會」先前曾提出訴訟，要求公布哈利移民文件紀錄，但去年9月拜登總統在任時，一名法官裁定這些文件應保密，基金會提出上訴。

上周三聯邦法官尼可斯開庭審理此案，是川普上任後首次。尼可斯說，哈利的移民檔案應該在遵循隱私法情況下，「盡可能公開」。

川普近期接受紐約郵報訪問時，被問及是否會驅逐哈利。川普說：「我不想這麼做。我不會去管他。他和他的妻子梅根間的問題已經夠多了，梅根太糟糕了。」

哈利和梅根多年來一直對川普表達不滿，梅根還曾說川普「製造分裂」且「厭女」。川普則曾形容哈利「被梅根管得死死的」，「我認為可憐的哈利被牽著鼻子走」。

川普對於哈利王子兄長、英國王儲威廉王子的評價截然不同。川普說：「我認為威廉是個很棒的年輕人。」川普和威廉王子去年12月參加法國巴黎聖母院重啟儀式，並在英國駐巴黎大使官邸會面。

川普 哈利 梅根

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