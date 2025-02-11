4.3億人朝聖 印度大壺節堵車300㎞ 4小時行進4公里

在印度舉行的「大壺節」，由於參加人數太多，車流回堵達300公里；圖為信徒10日離開桑加姆（Sangam）前往公車站和火車站搭車。（路透）

印度 教的「大壺節」被認為是地球上規模最大的朝聖集會，上個月登場至今，已共吸引超過4.3億人參加；由於要參加的人實在太多，前往當地的交通大打結，據傳車流回堵達300公里。

大壺節1月13日登場，將一直持續到2月26日。根據主辦方的統計，10日已有超過460萬人在當地進行聖浴，截至當地時間中午12時，這次大壺節前往現場進行聖浴的人數，已累積超過4.3億人。

大壺節2017年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的人類非物質文化遺產名錄，這次大壺節期間，每天有數以百萬計的民眾要前往普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴，嚴重的交通堵塞讓前往當地的道路陷入癱瘓。

印度新聞信託社報導，印度警方表示，由於交通回堵長達200公里到300公里，目前暫時無法開車到普萊雅格拉吉。

許多開車前往大壺節活動現場的民眾，在社群媒體 提到自己塞在這座「超大型停車場」的慘況，有來自法里達巴德（Faridabad）的民眾稱，他們花了整整24小時才抵達普萊雅格拉吉，也有齋浦爾（Jaipur）民眾稱他們塞了四小時，車才往前行進了四公里。

印度社會黨黨主席葉達夫（Akhilesh Yadav）在社群媒體上批評北方邦政府造成這樣的交通亂象，並指這也讓普萊雅格拉吉的民生必需品因補給不及而出現短缺。

另外，由於人潮實在太驚人，乘客難以上、下車或進、出站，普萊雅格拉吉的火車站也暫時關閉，且預計將持續到14日。

虔誠印度教徒相信，沐浴聖水可以清洗罪孽，而在大壺節期間沐浴聖河，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。除了宗教信仰的目的外，大壺節往往也吸引許多外國遊客前往朝聖，這次大壺節期間，包括酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、好萊塢男星巨石強森 等人都被目擊前往活動現場進行聖浴。

這次的大壺節是每隔12年才會回到恆河、亞穆納河和肉眼看不見的神秘河流薩拉斯瓦地河匯流處舉行的相關活動，被認為是最為神聖的大壺節。