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英語不再重要？紐西蘭4/1起降低黃金簽證門檻 吸引富裕移民

編譯季晶晶／即時報導
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紐西蘭將自4月1日起降低黃金簽證的門檻要求，以吸引富裕移民。(路透)
紐西蘭將自4月1日起降低黃金簽證的門檻要求，以吸引富裕移民。(路透)

紐西蘭將簡化「黃金簽證」計畫，其中包括取消英語語言的要求，以吸引富裕移民，以協助促進經濟復甦。

移民部長史丹福（Erica Stanford）周日在奧克蘭表示，從4月1日起，「積極投資人升級簽證」（AIP）將簡化為兩大類，並同步擴大可接受的投資範圍。她說，除了取消語言測驗，也將調整其他潛在投資障礙，例如投資人必須停留於紐西蘭的時間，以鼓勵投資人帶來資本、技能和國際人脈。

AIP的兩個新簽證類別是「增長類別」和「平衡類別」：前者重高風險投資，包括對紐西蘭企業的直接投資以及管理基金，最低須投資500萬紐元，為期至少三年，後者著重混合投資， 包括債券、上市股票和房地產項目，最低投資1000萬紐元，為期至少五年。

紐西蘭2024年經歷急劇衰退後，當局希望趁著降息，提振經濟表現，但承認缺乏必要資本。該國已經開始修改外商投資法規，設立單一機構，為海外基金經理提供一站式服務，並放寬「數位遊牧者」的簽證規定。度假旅客造訪紐西蘭期間遠距工作，最長90天，希望促進旅遊業，並吸引高技能人才長期定居。

史丹福說，「資本具有高度流動性，在一個日益複雜的世界裡，人們正在尋找一個安全穩定的國家做生意。我們將簡化投資簽證計畫，提高靈活性，以激勵投資人選紐西蘭為投資目的地。」

AIP曾成功吸引富裕人士為紐西蘭帶來年均10億紐西蘭元（5.7億美元）的投資，但2022年末調整規則後，該簽證的吸引力下降。

根據紐西蘭移民局數據，調整後只有43份申請完全獲得批准，相當於5.45億紐元的指定投資資金，但實際流入的資金要少得多。

投資 簽證 移民

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