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DeepSeek衝擊 巴黎AI峰會10日登場 成歐洲與美、中角力場

編譯中心╱綜合9日電
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巴黎「人工智慧行動高峰會」10日揭幕前夕，法國總統馬克宏(中)接受媒體採訪。(歐新社)
巴黎「人工智慧行動高峰會」10日揭幕前夕，法國總統馬克宏(中)接受媒體採訪。(歐新社)

法國倡議的人工智慧行動峰會10日起一連兩天在巴黎大皇宮舉行，雲集全球近100國的政府和商界領袖、AI業界人士以至學術界和非政府組織的代表。這次峰會正值中國新創公司DeepSeek推出低成本AI模型，象徵全球AI競爭格局的潛在巨變，既衝擊美國的主導地位，也令法國以至歐洲對在AI競賽落後有更大危機感。學者分析，在AI缺乏全球治理框架下，峰會勢成歐洲跟美國、中國爭逐業界影響力的角力場。

中央社引述法新社報導，「人工智慧行動高峰會」由法國總統馬克宏、印度總理莫迪聯合舉辦，已經提出的一系列目標包括「制定」全球人工智慧（AI）治理架構、推動基於更合乎道德、更容易取得、資源消耗更少的AI願景等。

英國2023年11月舉行全球AI峰會，28國簽署宣言承諾確保AI安全；翌年5月南韓再以網上形式與英國合辦另一場AI峰會，發表另一項承諾促進AI安全的宣言。法國這次由總統馬克宏倡議的全球AI峰會，其官方資訊表明會建基於這兩次峰會的勢頭，推動有關AI全球治理的討論。據與會人士透露，各國正在談判一份不具約束力的AI治理原則公報，如果美中及其他國家能夠簽署，將被視為重大成就。然而，川普政府是否能和其他國家在AI領域達成共識，仍不明朗。

路透報導，馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入1090億歐元（約1126億美元）資金。

馬克宏辦公室宣布，相關資金包括加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）將對法國的AI計畫投資200億歐元、阿拉伯聯合大公國未來數年可能提供500億歐元資金等計畫。艾里賽宮（Elysee Palace）指出，阿聯的投資將包括對一座負載100GW（Gigawatt，百萬瓩）資料中心提供資金。「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，布魯克菲爾德的大部分投資將用於一座資料中心。

愛麗舍宮官員表示，峰會為法國和歐洲敲響全球AI競賽的警醒鬧鐘。法國首任AI國務秘書查帕茲稍早宣布AI界盛會的主軸，希望歐洲AI發展能藉此機會重振旗鼓，重整歐洲AI路線與策略。查帕茲指出，這場會議也是外交活動，「科技從未如此政治，而峰會的時間點非常關鍵」，她強調，峰會將凸顯有別於美、中之外的聲音，且可能於尾聲時起草「全球人工智慧永續發展憲章」。

成本低廉的中國AI模型DeepSeek近期橫空出世，引發科技界震盪，讓業界不安的，是DeepSeek聲稱他們開發最新R1模型的成本遠低於大型企業在開發AI上挹注的投資額，僅用較便宜、低端的晶片配對，乍看之下似乎讓美國對中國的科技禁令發生反效果。同時，DeepSeek的暴紅也引發資安風險等疑慮。

AI 投資 人工智慧

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