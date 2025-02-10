我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

哈瑪斯持槍逼人質「致謝詞」 惹以色列不滿

編譯盧思綸、羅方妤╱綜合9日電
8日在加薩迪爾巴拉，以色列人質在哈瑪斯武裝分子持槍押解下發表「感謝宣言」。(美聯社)
8日在加薩迪爾巴拉，以色列人質在哈瑪斯武裝分子持槍押解下發表「感謝宣言」。(美聯社)

哈瑪斯8日釋放3名以色列人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人，在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫人質發表感謝演說，引爆以色列人怒火。紐約時報指出，此舉意在回應川普，表明加薩仍是哈瑪斯說了算，但恐怕導致本就脆弱的停火協議更加岌岌可危。

紐時報導，以哈停火協議第二階段仍在進行中，但對於川普提議將超過200萬巴勒斯坦人遷出加薩且由美國接管該地區，阿拉伯世界感到憂慮。第一階段停火將在3月2日到期。

哈馬斯聲稱以仁慈的方式對待人質，但許多以色列人認為這些影像幾乎令人無法忍受，並且恰恰反映出缺乏仁慈。

加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的舞台上，三名虛弱的以色列人質手持哈馬斯頒發的「獲釋證書」，並被迫朗讀為他們寫好的台詞。

對哈瑪斯來說，這次精心策畫的人質交接加強一項訊息：即使加薩飽受戰火摧殘，導致哈瑪斯損失數千名成員和大部分領導層，哈瑪斯依然在加薩掌權，並且挑戰以色列領導人摧毀哈瑪斯的宣告。

紐時描述，這一幕將加大以色列人施壓政府救回剩餘人質，另一方面導致部分以色列人要求恢復戰爭，而非談判更長遠的停火協議。接下來將發生什麼仍是未知之數。

另據路透報導，哈瑪斯9日表示，以色列軍隊撤出將加薩一分為二的軍事通道「內特扎里姆走廊」（Netzarim corridor）。半島電視台指出，這是以色列和哈瑪斯第一階段停火協議的要求之一。

哈瑪斯認為，以色列撤軍是哈瑪斯的勝利，並已在該地區部署哈瑪斯警力，管理通行的巴勒斯坦人人潮。以色列沒有立即發表評論。

路透影片顯示，疑似以軍軍方的車輛從海岸離開，向以色列邊境行駛。

自以哈衝突開始以來，以軍占領加薩市南方長度約6公里的內特扎里姆走廊，切斷加薩最大都會區加薩市和南部城市的聯繫。

上萬名巴勒斯坦人近幾周通過內特扎里姆走廊，從加薩南部回到位於北部的家園。

歷經以軍毀滅性攻擊後，加薩北部大部分地區成為廢墟。有些民眾發現家園被摧毀後返回南部，有些人則在曾經的家園所在地搭起帳棚。

哈瑪斯9日表示，以色列軍隊撤出將加薩一分為二的軍事通道內特扎里姆走廊。巴勒斯坦人...
哈瑪斯9日表示，以色列軍隊撤出將加薩一分為二的軍事通道內特扎里姆走廊。巴勒斯坦人當天在內特扎里姆走廊排隊，等待通過由美國和埃及安全承包商設立的檢查點。(路透)

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

紐西蘭簡化黃金簽證 吸富人移居 將取消英語要求

下一則

DeepSeek衝擊 巴黎AI峰會10日登場 成歐洲與美、中角力場

延伸閱讀

航運業主管：川普提議接管加薩走廊後 重返紅海希望更黯淡

航運業主管：川普提議接管加薩走廊後 重返紅海希望更黯淡
哈瑪斯：以色列從加薩內特扎里姆走廊撤軍

哈瑪斯：以色列從加薩內特扎里姆走廊撤軍
哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣
哈瑪斯持槍逼人質致謝詞 還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

哈瑪斯持槍逼人質致謝詞 還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心