哈瑪斯持槍逼人質「致謝詞」 惹以色列不滿

8日在加薩迪爾巴拉，以色列人質在哈瑪斯武裝分子持槍押解下發表「感謝宣言」。(美聯社)

哈瑪斯 8日釋放3名以色列 人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人，在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫人質發表感謝演說，引爆以色列人怒火。紐約時報指出，此舉意在回應川普，表明加薩 仍是哈瑪斯說了算，但恐怕導致本就脆弱的停火協議更加岌岌可危。

紐時報導，以哈停火協議第二階段仍在進行中，但對於川普提議將超過200萬巴勒斯坦人遷出加薩且由美國接管該地區，阿拉伯世界感到憂慮。第一階段停火將在3月2日到期。

哈馬斯聲稱以仁慈的方式對待人質，但許多以色列人認為這些影像幾乎令人無法忍受，並且恰恰反映出缺乏仁慈。

加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的舞台上，三名虛弱的以色列人質手持哈馬斯頒發的「獲釋證書」，並被迫朗讀為他們寫好的台詞。

對哈瑪斯來說，這次精心策畫的人質交接加強一項訊息：即使加薩飽受戰火摧殘，導致哈瑪斯損失數千名成員和大部分領導層，哈瑪斯依然在加薩掌權，並且挑戰以色列領導人摧毀哈瑪斯的宣告。

紐時描述，這一幕將加大以色列人施壓政府救回剩餘人質，另一方面導致部分以色列人要求恢復戰爭，而非談判更長遠的停火協議。接下來將發生什麼仍是未知之數。

另據路透報導，哈瑪斯9日表示，以色列軍隊撤出將加薩一分為二的軍事通道「內特扎里姆走廊」（Netzarim corridor）。半島電視台指出，這是以色列和哈瑪斯第一階段停火協議的要求之一。

哈瑪斯認為，以色列撤軍是哈瑪斯的勝利，並已在該地區部署哈瑪斯警力，管理通行的巴勒斯坦人人潮。以色列沒有立即發表評論。

路透影片顯示，疑似以軍軍方的車輛從海岸離開，向以色列邊境行駛。

自以哈衝突開始以來，以軍占領加薩市南方長度約6公里的內特扎里姆走廊，切斷加薩最大都會區加薩市和南部城市的聯繫。

上萬名巴勒斯坦人近幾周通過內特扎里姆走廊，從加薩南部回到位於北部的家園。