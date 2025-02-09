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日本大雪影響新幹線 青森縣酸湯積雪387公分

中央社／東京9日綜合外電報導
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日本青森縣去年底以來降下豪雪，青森縣青森市多處積雪逾1公尺，民眾為了除雪，腰酸背痛，相當辛苦。(中央社)
日本青森縣去年底以來降下豪雪，青森縣青森市多處積雪逾1公尺，民眾為了除雪，腰酸背痛，相當辛苦。(中央社)

日本多地持續受到本季入冬最強寒流影響而降下大雪，青森縣酸湯地區9日上午測得高達387公分積雪量。受到天氣影響，山形新幹線部分區間雙向列車，預計停駛至9日正午左右。

日本「朝日新聞」報導，氣象廳預測，靠日本海一側為主的地區9日將繼續降雪，呼籲民眾持續留意天氣狀況。

根據氣象廳觀測，多地截至9日上午6時觀測到的積雪量為青森縣酸湯地區387公分、新潟縣魚沼市守門地區315公分、山形縣西川町311公分，山形縣大藏村308公分、新潟縣津南町293公分。

氣象廳指出，截至9日上午5時前測得的24小時降雪量，群馬縣草津町52公分、島根縣邑南町38公分、京都府南丹市29公分等。

氣象廳也預測多地9日上午6時起24小時降雪量，東北地區最多50公分、關東甲信地區、北陸地區、東海地區最多40公分等。

受到天氣影響，山形新幹線福島站至新庄站間，雙向列車從9日首班車起，停駛至正午左右；東海道新幹線名古屋站與新大阪站部分區間，雙向列車從首班車起減速慢行，預計造成列車誤點逾20分鐘。

氣象廳預測，冬季氣壓分布將於10日逐漸消退。

日本 海地

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