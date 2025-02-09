川普內閣力挺、降低對中依賴 資源爭奪戰延燒深海採礦

「綠色和平組織」在墨西哥外海抗議加拿大公司的深海採礦作業。(路透)

川普 總統可望加持深海採礦的發展，因為無論國會或川普內閣，對從海底開採關鍵礦物的支持都有增無減。

眾院去年12月通過了年度國防撥款法，其中一項條款便指示國防部 長需提供一份可行性報告，評估是否有在美國國內處理深海礦物的可能性。川普內閣中有許多人都支持深海採礦，包括國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克，以及聯合國大使斯特凡尼克。在中國加強推動對關鍵礦物供應鏈的主導權之際，斯特凡尼克已致函國防部，呼籲美國此領域加以留意。

深海採礦仍有許多爭議。支持者認為，這可以為鈷、鎳、銅等能源轉型和國防科技等領域所需礦物，提供新的礦源，但環保人士和加拿大 、法國、英國等國家則認為，這可能會對一直以來幾乎未受人類破壞的海底環境，造成無法挽回的傷害。

挪威日前也為深海採礦吵得不可開交。在國內政黨反對下，挪威去年12月暫停了本國水域開採海底的規畫。挪威是迄今唯一公開支持在本國大陸棚進行深海採礦的國家。

關注外交政策的美國智庫太平洋委員會總裁暨執行長伍德表示：「如果美國要投入深海採礦，現在的政治局勢會比以前任何時候都要好。」他說，川普的人事任命，加上拜登政府為了瞭解關鍵礦物對經濟的重要性所做的工作，以及經濟民族主義的復甦，都有助於推動深海採礦在美國的發展。

這個產業的另外一股推力，來自總部在加拿大、在那斯達克上市的公司The Metals Company(TMC)。這家專事海底採礦的公司股價，今年來已大漲逾60%。