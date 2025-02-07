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公共場合行納粹禮 澳洲反仇恨犯罪立法可囚1年

編譯中心／綜合6日電
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澳洲6日通過嚴峻的反仇恨犯罪法，包括對恐怖主義犯罪和展示仇恨符號的強制性最低刑期，藉此因應近來的反猶太主義激增。

路透報導，這項法律將對較不嚴重的仇恨犯罪實施12個月的最低刑罰，例如在公共場合行納粹禮，並且對那些被判犯下恐怖主義罪行者祭出至少6年刑期。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)告訴天空新聞(Sky News)，他想讓那些參與反猶太主義者被究責、被起訴、被監禁。

澳洲政府的反仇恨犯罪法案去年首度提交國會，針對基於他人的種族、宗教、國籍、民族或種族出身、政治意見、性別、性取向、性別認同和雙性身份進行暴力威脅或暴力對待的行為設定出新罪行。

最近數月來在澳洲各地針對猶太教堂、猶太社區內的建築物和汽車的攻擊事件升高，包括在雪梨的一輛露營車中發現大量爆裂物並有針對的猶太目標名單。

澳洲的自由黨/國家黨聯盟(Liberal-National Party coalition)上個月開始呼籲，在反仇恨犯罪法案中，納入強制的最低刑罰。

澳洲 猶太 仇恨犯罪

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