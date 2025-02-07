我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

澳洲議員1理由改名「澳洲川普」 挨批沒品無下限

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西澳大利亞州議員道金斯捨棄姓名，更名為「澳大利亞川普」。（取材自西澳大利亞州議會網站）
西澳大利亞州議員道金斯捨棄姓名，更名為「澳大利亞川普」。（取材自西澳大利亞州議會網站）

澳洲西澳州上議院一位議員宣布改名為奧斯汀．勒茲．川普（Austin Letts Trump），並自封「澳洲川普」（Aussie Trump），他聲稱此舉是為了向執政的中間偏左工黨表達抗議。

路透報導，這位西澳州（Western Australia）上議院無黨籍議員本來叫做道金斯（Ben Dawkins），他疑因多次違反家暴保護令，於2023年遭到工黨（Labor Party）開除黨籍。

他5日深夜在社群平台X發文說：「我已經針對西澳州工黨政府的專制和系統性腐敗，展開政治抗議。」他在這篇貼文署名「澳洲」（Aussie）。

他在另一篇貼文中寫道，「用選票把工黨趕下台」，並且呼應美國總統川普（Donald Trump）在美國增加石油和天然氣開採的計畫說，「大鑽特鑽」（Drill Baby Drill）。

他將有關當局針對他改名的法律確認文件拍照上傳至X平台，上面記載的是奧斯汀．勒茲．川普。

西澳州議會官網也已將這名議員的名字改為奧斯汀．（澳洲）．勒茲．川普（Austin (Aussie) Letts Trump）。

工黨籍西澳州州長庫克（Roger Cook）6日在記者會談到此事時表示，改名之舉不過是在「刷存在感」，還說他「沒品無下限」。

澳洲5月舉行全國性大選之前，資源藏量豐富的西澳州下月將率先舉行州級選舉。工黨在當地議會也占有多數席次。

澳洲 川普 石油

上一則

26美元就能當「貴族」 全球最迷你國家賣領土、爵位

下一則

公共場合行納粹禮 澳洲反仇恨犯罪立法可囚1年

延伸閱讀

取消農曆新年午餐會 密西根州大道歉：對川普政策反應過度

取消農曆新年午餐會 密西根州大道歉：對川普政策反應過度
美財長：川普聚焦10年期美國公債殖利率 沒呼籲Fed降息

美財長：川普聚焦10年期美國公債殖利率 沒呼籲Fed降息
川普關稅恐推升通膨0.8個百分點 市場關注鮑爾國會作證

川普關稅恐推升通膨0.8個百分點 市場關注鮑爾國會作證
川普貿易戰 打亂美中網購物流 掀起漲價潮

川普貿易戰 打亂美中網購物流 掀起漲價潮

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光