向川普示好 薩爾瓦多稱監獄願收美囚 美國務卿回應了

薩爾瓦多2023年啟用恐怖分子監禁中心，同年3月進行2000名受刑人移監。（路透）

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）3日提議，薩國可提供監獄 來關押美國罪犯，讓美國總統川普將監獄系統外包國外；對此一非比尋常的提議，美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）表示樂見其成。

中央社引述法新社報導，一個民主國家嘗試將本國公民送往外國監獄服刑，這種情況在當代幾無先例，也勢必在美國法院受到挑戰。對於薩國總統布格磊的提議，魯比歐表示樂見其成。布格磊嚴厲打擊犯罪，為他贏得國內民望，也讓美國總統川普身邊的許多人視他為英雄。

魯比歐在聖薩爾瓦多說：「對於目前關在美國的危險罪犯，布格磊願意提供薩爾瓦多監獄來容納他們，包括那些擁有美國公民身分和合法居留權的罪犯。從來沒有一個國家提出這樣的友誼協助。」

布格磊表示，薩爾瓦多將要求付費，並準備將美國罪犯關在他一年前所開設的拉丁美洲最大監獄裡。

在魯比歐發表這番談話後，布格磊在社群平台Ｘ表示：「我們向美國提供機會，讓他們的部分監獄系統外包。這筆費用對美國來說相對低廉，但對我們來說卻相當可觀，可讓我們整個監獄系統持續發揮功能。」

魯比歐表示，布格磊還願意接回薩爾瓦多籍公民及收容其他國家國民。魯比歐似暗指薩爾瓦多監獄將聚焦關押拉丁美洲黑幫分子，諸如薩爾瓦多幫派和委內瑞拉黑幫。魯比歐說：「任何在美國的非法移民 ，只要是危險的罪犯，他都願意提供他的監獄。」

不過人權團體譴責了這項提議，拉丁美洲公民聯盟全國主席帕洛馬雷斯表示：「反對將非犯罪被驅逐移民視為牛隻，不顧其原國籍將其從一國運往另一國」，他還說：「這些都是人，他們的生活正被摧毀。」

2022年以來，薩爾瓦多便處於緊急狀態，當局可以僅憑懷疑某人是幫派成員而將其拘留。薩爾瓦多現在擁有全球最高監禁率，但國際人權組織認為，在緊急狀態下被關押的8萬多人中，許多人是無辜的。

CECOT是薩爾瓦多2023年啟用的「恐怖分子監禁中心」（Terrorism Confinement Center），被稱為「世界最恐怖監獄」，囚犯均涉及謀殺、綁架等重大案件。

路透報導，根據美國國務院網站，薩爾瓦多的監獄環境「艱苦且危險，人滿為患對囚犯的健康和生命構成嚴重威脅，許多設施在衛生、飲用水、通風、溫度控制和照明方面都不足或根本沒有。」