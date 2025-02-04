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柏林20萬人「保護民主防火牆」示威 反對保守派聯手極右派

編譯中心／綜合3日電
不滿保守派對極右派示好，柏林聚集16萬人參加示威。（歐新社）
不滿保守派對極右派示好，柏林聚集16萬人參加示威。（歐新社）

德國民眾2日在柏林集結，抗議最大在野黨基督教民主聯盟（基民盟）尋求極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持，聯手推動限制移民的法案，主辦單位說有20萬人參與示威。

基民盟1月29日由黨魁梅爾茨主導，在國會提出不具法律約束力的「五點計畫」決議案，要求邊境管制常態化、拒絕無證移民、加速難民驅逐程序，並賦予聯邦警察更大逮捕非法移民權限。該案在AfD支持下通過。

兩黨1月31日雖未能通過進一步限制移民的爭議法案，但已打破二戰以來，德國主流政黨在國會不與極右派政黨合作的不成文原則。

1月29日晚間起，陸續有民眾到基民盟的柏林總部抗議。民眾2日又走上柏林街頭，抗議基民盟和其姐妹黨基社盟破壞德國民主「防火牆」。群眾齊聚國會下議院聯邦議院外，遊行到基民盟總部。有人高喊「基民盟可恥」，有人稱梅爾茨尋求AfD支持是與魔鬼簽契約。

梅爾茨否認與AfD結盟，強調「一項主張不會因錯誤的人支持，就變成錯的」。但中間派政黨批評，這等同默許極右翼進一步滲透國家決策機制，動搖德國憲政秩序。

不與極右翼合作是反省納粹歷史的核心政治共識。但隨著AfD支持率攀升，據政研機構羅莎盧森堡基金會研究，2019年以來，德國地方議會逾120起保守派政黨與AfD合作的案例。

德國聯邦議院預訂23日提前改選。德媒明鏡周刊分析，梅爾茨強推移民緊縮政策，意在選前從AfD奪回移民議題主導權，拉攏右翼選民，卻擴大了AfD在國會的影響力，也加深與社民黨與綠黨分歧，選後若要和該兩黨聯合組閣將更難。

此外，距德國大選還有3周，民眾總體氛圍明顯消極，僅半數已做好決定。83%的受訪者認為德國目前的情況令人擔憂。認為有理由保持樂觀的受訪者占13%。除移民問題外，特別是經濟形勢令選民憂慮。超過1/4的受訪者提到了這兩個主題。20%的人擔心世界一些地區的武裝衝突和戰爭；18%的人擔心社會右傾。

德國民眾2日在柏林抗議基民盟黨魁梅爾茨與極右翼德國另類選擇黨合作，推動反移民法案...
德國民眾2日在柏林抗議基民盟黨魁梅爾茨與極右翼德國另類選擇黨合作，推動反移民法案。（路透）

德國 非法移民 邊境

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