遭美重列「支持恐怖主義國家」名單 古巴斥「挑釁」

古巴外長羅德里格斯譴責美國將古巴重新列入「支持恐怖主義國家」名單。（美聯社）

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）1月31日宣布，美國將重新對古巴 實施交易限制，並列入「支持恐怖主義國家」名單。古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez Parrilla）譴責稱，這是新的挑釁行為。

魯比歐表示，美國總統川普 （Donald Trump）政府正在恢復一項強硬的古巴政策，旨在「保護美國並幫助古巴人民」。魯比歐稱，美國將古巴保持在「支持恐怖主義國家」名單上並採取了其他措施。

報導指出，美國前總統拜登（Joe Biden）1月14日卸任前將古巴移出這名單，川普剛上任就計畫推翻這一決定，魯比歐指川普政府重新制定「古巴限制清單」，禁止與受古巴軍方、情報或安全部門控制的企業，或是這些部門的人員進行特定交易。

魯比歐是古巴裔美國人，長期支持美國對古巴實施嚴厲制裁。美聯社此前曾報導，在川普政府就職後，擔任國務卿一職的魯比歐將很快推翻拜登政府有關決定。

羅德里格斯批評此舉無理，只會加劇古巴資源短缺，並導致更多古巴人外流。

1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1962年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2017年川普政府上台後，美國不斷升級對古巴制裁措施。2021年1月11日，即將卸任的川普政府以「古巴為恐怖分子提供庇護、干涉委內瑞拉和地區事務」等為由將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單。