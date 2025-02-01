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巴西半乾旱東北部降雨更少 加劇人口外流

中央社／聖保羅1日專電
巴西夏季降雨量增加，引發洪澇和土石流災害，但巴西學者指出，極端氣候下，原本已屬半乾旱地區的東北部，現在降雨量更少，使該地區人口生存更加困難。(美聯社)
巴西夏季降雨量增加，引發洪澇和土石流災害，但巴西學者指出，極端氣候下，原本已屬半乾旱地區的東北部，現在降雨量更少，使該地區人口生存更加困難。(美聯社)

2025年年初以來，位於南半球的巴西夏季降雨量增加，引發洪澇和土石流災害。但巴西學者指出，極端氣候下，原本已屬半乾旱地區的東北部，現在降雨量更少，使該地區人口生存更加困難。

巴西科技創新部2024年底公布的「巴西氣候變化－戰略決策最新摘要和觀點」報告指出，過去60年巴西某些地區的氣溫上升攝氏3度，大氣平均溫度升高導致熱浪、乾旱、暴雨洪水等更頻繁、更強烈的極端天氣事件，對人類和自然的有害影響越來越大，威脅糧食生產、水和能源安全，以及人們的身心健康、災害死亡風險等。

聖保羅大學（USP）物理教授阿塔舒（Paulo Artaxo）說明，全球變暖非常明確的影響就是改變天氣模式，導致冬季變暖、氣旋更頻繁，夏季出現更具破壞性的暴風雨，極端天氣事件越來越頻繁，且可能更加強烈和持久。

阿塔舒指出，氣候變化最明顯的表現之一即是地球水文循環的變化，降雨量、時間和地點正在全世界發生深刻改變，不僅在巴西，在某些地區降雨量增加的同時，另一些地區正在減少。

阿塔舒表示，降雨也會影響社會與經濟，例如巴西中西部降雨過多或過少，都會直接影響農作物產量；而原本已屬半乾旱地區的東北部，現在降雨量更少，使該地區人口生存更加困難。

極端乾旱或暴風雨引起的洪澇都會產生遷移效應，導致受氣候事件影響最大的地區人口外流。

由於自然資源和氣候對可再生能源的重要性，氣候變化和降雨模式改變也威脅能源安全，影響能源的生產和供應。

報告分析預測降雨狀況變化指出，包括聖保羅所在的巴西東南部熱帶地區的降雨可能增加；考慮到未來全球平均氣溫上升1.5°C的情況，南美洲西南部地區年平均降雨量則可能減少。如果全球變暖加劇，天氣變化將更大。

巴西 洪水 暴雨

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