我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

DeepSeek暴紅掀資安風暴 美禁海軍使用 德國說重話了

編譯中心／綜合31日電
中國新創公司DeepSeek旗下AI暴紅，但引發眾多疑慮。（路透）
中國新創公司DeepSeek旗下AI暴紅，但引發眾多疑慮。（路透）

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，其中多個國家已採取應對措施。

DeepSeek為何震撼美股、與OpenAI技術差多少？各國反應為何？

美國商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）抨擊深度求索（DeepSeek）公司竊取美方技術，並稱DeepSeek使用美國人工智慧（AI）模型及輝達公司（NVIDIA）的晶片進行開發，他會阻止這項行為，並徵關稅阻止中國科技發展。

美國聯邦眾議院共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）呼籲總統川普（Donald Trump）政府考慮收緊對輝達AI晶片的出口限制，並稱DeepSeek依賴這些晶片。

財經媒體CNBC報導，美國海軍基於潛在安全和道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek模型。

英國方面，英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）告訴政治新聞媒體Politico，正對DeepSeek聊天機器人進行評估，以確保其安全性。

法國資料監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）也表示，將向DeepSeek官方詢問，以了解其AI聊天機器人運作方式以及資料保護的相關風險。

德國媒體報導，德國個資保護部門計畫對DeepSeek進行調查，有個資保護專員說：「從個資保護法規角度來看，DeepSeek的各方面措施都很欠缺。」

義大利個資保護局（GARANTE）表示，已緊急下令限制中國DeepSeek的AI平台取用義大利用戶個資，在義大利當局要求DeepSeek官方說明其資料運用方式後，DeepSeek已在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。

愛爾蘭資料保護委員會（DPC）指出，他們也會要求DeepSeek提供愛爾蘭用戶資料處理相關資訊。

另據共同社報導，在DeepSeek聊天機器人崛起後，日本首相石破茂在眾議院預算委員會說，有意制定關於生成式AI運用的基本計畫。

DeepSeek引發外界質疑它如何處理用戶個資，韓國個人資料保護委員會（Personal Information Protection Commission）官員告訴法新社：「我們打算提出書面要求，以取得DeepSeek如何處理個資的相關資訊。」

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）呼籲公民，在使用DeepSeek的AI模型時須謹慎；澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）也說，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

印度政府表示，將要求DeepSeek公司把蒐集到的資料存在位於印度的伺服器上。另外，印度還預計在未來幾個月推出本土的AI模型。

台灣數發部指出，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

DeepSeek AI 義大利

上一則

援俄北韓兵遺物驚見三星手機 還有「丟掉武器」等印刷品

下一則

買格陵蘭 美國務卿：沒開玩笑 丹麥：不當美屬地非玩笑

延伸閱讀

台公務機關禁DeepSeek 他批數發部可笑：製造無意義恐慌

台公務機關禁DeepSeek 他批數發部可笑：製造無意義恐慌
Nvidia平台上線DeepSeek

Nvidia平台上線DeepSeek
CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等
DeepSeek梁文鋒回湛江過年 家鄉拉布條歡迎遊客打卡

DeepSeek梁文鋒回湛江過年 家鄉拉布條歡迎遊客打卡

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
釜山航空一架班機今晚準備從金海機場起飛時，機尾突然起火，機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生。美聯社

南韓釜山航空飛機火警撲滅 3人輕傷

2025-01-28 12:04
示意圖。（取自123RF）

巴西37歲女嫁給「布娃娃」曝「懷了第4寶」害喜

2025-01-28 13:02
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒