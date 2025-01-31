我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質

傳中國正建造全球最大軍事指揮中心 「北京軍城」規模五角大廈10倍

尼加拉瓜國會通過修憲 鞏固總統奧蒂嘉夫婦權力

中央社／哥斯大黎加聖約瑟30日綜合外電報導
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）與他的妻子穆麗優（左）。（美聯社）
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（右）與他的妻子穆麗優（左）。（美聯社）

尼加拉瓜國會今天批准憲法修正案，強人總統奧蒂嘉與妻子穆麗優因此獲得對所有國家權力的控制權，穆麗優也晉升為「共同總統」。

法新社報導，因侵犯人權而遭西方制裁的奧蒂嘉（Daniel Ortega）先前自行提出這項改革，同時將這個中美洲國家的總統任期從5年延長到6年。

這賦予這位79歲的前游擊隊員與他的73歲妻子穆麗優（Rosario Murillo）協調所有立法、司法、選舉與監督機構的權力，這些機構先前根據憲法都是獨立運作。

美國律師布羅迪（Reed Brody）說：「這些大刀闊斧的改變代表尼加拉瓜的法治與基本自由遭到破壞。」布羅迪是評估尼加拉瓜人權狀況的聯合國專家小組成員。

他又說：「奧蒂嘉與穆麗優已將他們的絕對權力載入憲法鞏固。」

奧蒂嘉所屬執政黨「桑定民族解放陣線」（FSLN）控制的國民議會（National Assembly）在社群媒體宣布，這項改革「完全獲得批准」。桑定民族解放陣線是一個由游擊隊轉型為政黨的組織，曾在1979年推翻一位獲得美國支持的獨裁者。

奧蒂嘉的做法愈來愈專制，在副總統穆麗優的支持下，強化對國家各部門的控制，批評人士稱這是有裙帶關係的獨裁統治。

奧蒂嘉在1985年到1990年首度擔任總統，並於2007年再度掌權。自那之後，奧蒂嘉監禁了數以百計的反對者，無論是真正的政敵或被視為對立的反對派。

自2018年發生大規模抗議活動以來，奧蒂嘉政府關閉了5000多個非政府組織（NGO），聯合國估計當年的示威鎮壓造成超過300人死亡。

此外，數以千計的尼加拉瓜人流亡國外，奧蒂嘉政權也遭到美國與歐洲聯盟（EU）制裁。大多數的獨立與反對派媒體現在都在國外運作。

經修訂的憲法將尼加拉瓜定義為「革命性」和社會主義國家，並將桑定民族解放陣線的紅黑黨旗列為國家象徵之一。

尼加拉瓜 聯合國 社群媒體

上一則

極右力挺 德國會通過收緊移民動議 蕭茲斥基民盟打破防火牆

延伸閱讀

針對川普終止出生公民權 聖塔克拉拉縣提訴列被告

針對川普終止出生公民權 聖塔克拉拉縣提訴列被告
聖塔克拉拉縣就出生公民權相關政令提告川普總統

聖塔克拉拉縣就出生公民權相關政令提告川普總統
菲總統：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈

菲總統：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈
美聯社：聯邦政府政治化 川普大幅擴權釀憲政危機

美聯社：聯邦政府政治化 川普大幅擴權釀憲政危機

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
新加坡民調指出，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎。(美聯社)

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

2025-01-23 23:20

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025-01-26 18:21
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

聯航班機起飛93分鐘驟降6傷 食物托盤掉滿地…緊急迫降

2025-01-25 11:43
釜山航空一架班機今晚準備從金海機場起飛時，機尾突然起火，機上169名乘客及7名機組人員緊急逃生。美聯社

南韓釜山航空飛機火警撲滅 3人輕傷

2025-01-28 12:04
示意圖。（取自123RF）

中國女遊客闖北海道鐵軌拍海景美照 遭列車撞死

2025-01-23 11:28

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」