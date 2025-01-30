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澳洲籲公民用DeepSeek要非常謹慎 義大利憂個資外洩

編譯中心╱綜合29日電
中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）
中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）

澳洲財政部長查默斯29日呼籲公民，在使用中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型時須謹慎。

路透報導，查默斯在記者會上指出：「我們呼籲澳洲人民對這項新技術保持謹慎。我們顯然時常獲得這方面的建議。」

此前，澳洲工業暨科學部長休斯奇曾表示，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度；美國官員也指稱，他們正調查DeepSeek對國家安全的影響。

另外，義大利個資保護專責行政機構聲明，已向中國公司DeepSeek發函，要求該公司20天內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，及資料是否被存在中國伺服器，擔憂義大利數百萬人個資可能存在高風險。

義大利個資保護專責機構（Il Garante per la Protezione dei Dati Personali，簡稱Garante）是一個獨立的義大利行政機構，在1996年12月31日依法設立，目的是確認個人資訊隱私被處置時，皆能獲得保護，尊重基本人權、自由、尊嚴等原則。

Garante機構28日發布新聞稿指出，考量到義大利數百萬人的資料可能存在高風險，該單位已向DeepSeek人工智慧（AI）平台的杭州與北京公司發出資訊請求，DeepSeek及其附屬公司確認收集了哪些個人資料，平台提供資訊來源，資訊會被運用於何種目的，資訊處理的基本法律原則為何，以及資訊是否被儲存在位於中國的伺服器上。

Garante另詢問，DeepSeek使用何種類型的資訊來訓練人工智慧系統，如果DeepSeek透過網路活動足跡收集個人數據，應澄清註冊用戶與非註冊用戶的數據處理有何不同，以及使用者是否獲充分告知個人數據資訊的處理原則。

DeepSeek 義大利 澳洲

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