掌權30年 白俄總統魯卡申柯料將勝出大選 歐盟外交政策高級代表：對民主公然侮辱

俄羅斯盟邦白俄羅斯今天舉行總統大選，現任總統魯卡申柯預計將輕鬆贏得第7個總統任期，延續長達30年威權統治。（美聯社）

俄羅斯盟邦白俄羅斯 今天舉行總統大選 ，現任總統魯卡申柯預計將輕鬆贏得第7個總統任期，延續長達30年威權統治；歐盟外交政策高級代表卡拉斯說：「這是對民主的公然侮辱。」

法新社報導，現年70歲的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）曾於蘇聯時期擔任集體農場負責人，他在1994年贏得白俄羅斯脫離蘇聯獨立後的首場總統大選，並從那時起掌權至今。

白俄羅斯前一次總統大選於2020年舉行，當時引發全國性抗議活動，因為反對派陣營和西方國家指控魯卡申柯操縱選舉結果。

魯卡申柯隨後展開大規模鎮壓，超過1000人至今仍在獄中，且有數以萬計的民眾逃離白俄羅斯；而他的所有政治對手不是遭到囚禁，就是流亡海外。

魯卡申柯24日在一場造勢演說告訴支持者，「我們所有的對手和敵人都該明白，別懷抱期望，我們絕不會再讓2020年的局面重演」。

歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）昨天於社群媒體 X平台發文指出，因為魯卡申柯已經禁止大多數反對派人士參選，幾乎能肯定他將贏得第7個總統任期，「這毫無合法正當性」。

卡拉斯的貼文還寫道：「魯卡申柯已執政30年。明天，他又會在一場選舉騙局中再任命自己掌權。這是對民主的公然侮辱。」