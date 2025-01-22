亞洲第1人 鈴木一朗進MLB名人堂 僅差1票無緣全票

鈴木一朗。（美聯社）

美國棒球名人堂公布新成員，日本傳奇球星鈴木一朗 攜手沙巴西 亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）共同入堂，然而鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7％，但以1票之差無緣全票入選。

大聯盟官網公布，入選名人堂的三位新成員中，鈴木一朗得票率99.7%，沙巴西亞86.8%、 華格納則是82.5%，今年共有28人取得候選資格，未達75%票數候選人能夠再次競選，最長可達10年，但得票率低於5%將被淘汰。

大聯盟歷史上，僅有前洋基 隊救援王李維拉（Mariano Rivera），於2019年獲得425張選票全票通過進入名人堂，鈴木一朗只差1票就能成為史上第二人，但依舊寫下亞洲、日本第一位入主美國棒球名人堂的紀錄。

鈴木一朗在2001年轉戰美職的第一年，就以打擊率3成50及242支安打，同時包辦美聯新人王及MVP，2004年更以單季262支安打締造大聯盟紀錄，2010年創下自新人球季連10年至少200安紀錄，生涯10度入選明星賽、拿下10次金手套，累計3089支安打，且生涯打擊率高達3成11。

鈴木一朗在大聯盟19年生涯，待過水手、洋基、馬林魚等球隊，平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。此外，鈴木一朗也在今年進入日本名人堂。

同樣是第一年獲得名人堂票選資格的沙巴西亞，他一共拿到342張選票，得票率為86.8％。沙巴西亞是2007年美聯塞揚獎得主，兩度摘得美聯勝投王，生涯在大聯盟19年賽季，累積251勝、平均防禦率3.74。沙巴西亞也是2009年洋基隊世界大賽冠軍成員。

今年是華格納第10年獲得名人堂票選資格，他最後獲得325張選票，得票率為82.5％，終於踏進名人堂。華格納生涯在大聯盟16個賽季，累積47勝、422次救援成功，平均防禦率2.31，生涯7度入選明星賽。