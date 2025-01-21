川普上任 菲律賓總統小馬可仕：盼續共同維護區域安全

菲律賓總統小馬可仕。（路透）

美國總統川普 上任，菲律賓總統小馬可仕發文致賀，並期待川普政府有更密切的合作，繼續共同維護區域繁榮與安全。

川普（Donald J. Trump）20日上任，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在數個社群平台發文，就美國政權再一次和平轉移向川普及美國人民表示祝賀。

小馬可仕並寫道，期待與川普和其政府進行「更密切的合作，堅實與長遠的菲美聯盟將繼續維護我們對區域繁榮與安全的共同願景」。

菲律賓與美國為戰略夥伴，兩國簽有「共同防禦條約」（MDT）以及「加強國防合作協議」（EDCA），美國多年來一直以舉辦聯合軍事演習、軍艦巡航及提供情報等方式，協助菲律賓對抗中國在南海的擴張。

代表菲律賓出席川普就職典禮的菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez），20日接受菲律賓GMA電視台訪問時說，美國對菲律賓的政策不會改變，並引述美國國務卿 魯比歐（Marco Rubio）稍早的言論佐證。

魯比歐上週在美國聯邦參議院出席人事任命聽證會時說，中國不應再對菲律賓與台灣「胡搞瞎搞」（messing around），這將迫使美國把注意力放在自己本不希望專注的事物上。

羅慕德斯補充，菲律賓駐美外交官已與川普的國安官員見過面，美方堅信印太地區應保持自由，美國會繼續支持菲律賓等國家，共同對抗獨霸南海的企圖。

另一方面，菲律賓主流平面媒體「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）今天在社論中，同樣引述魯比歐的發言，認為美國不會放任中國在南海肆意擴張，但菲律賓也必須不斷透過外交管道，確認美國會履行菲美安全聯盟關係。

菲律賓商業導向的報紙「商業天地」（BusinessWorld）昨天引述專家報導，川普料對許多國家加徵關稅 ，但菲律賓對出口的依賴度不如鄰國來得高，因此受到的影響也會比較小。

「商業天地」也引述菲律賓前財政部長芮克圖（Ralph Recto）報導，川普加徵關稅或許也會為菲律賓帶來一些機會，「在中國或台灣營運的西方公司可能會遷到菲律賓」。

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