股房雙漲 2024年全球富豪身家飆3倍進帳2兆 馬斯克穩坐首富

股市房市雙漲，讓全球億萬富豪去年共增加2兆美元財富，增幅達2023年的3倍。（路透）

慈善機構樂施會最新報告指出，全球億萬富翁去年共增2兆美元財富，增幅達2023年的三倍，日增57億美元，股房市雙漲是主因。

英國「衛報」報導，這份財富不均報告預測，全球10年內將出現五名兆元富豪，比去年預測的一人多出不少。

依世界銀行（World Bank）定義，每天生活費不到6.85美元即屬貧窮。根據樂施會（Oxfam）說法，全球有約44%人口、約36億人活在貧窮線下，這數字自1990年以來幾乎從未改變。

全球赤貧人口中，女性比男性多出2430萬人，平均每10名女性就有一人活在赤貧之中，每天生活費不到2.15美元。

樂施會警告，減貧進度已停滯不前，若能減少不平等，有望以三倍速度減少赤貧人口。

全球股價上漲是億萬富翁財富增長的主因，房價上漲也有所貢獻，因為住宅房地產占全球投資總額的80%。

報告也顯示，去年全球共增加204名億萬富翁，達2769人，他們在短短12個月內，財富總額從13兆美元增至15兆美元，增幅高居有紀錄以來第二大。

報告指出，富豪們多數財富都是靠「取得」而非「賺得」，其中有60%的財富源於繼承、「裙帶關係及貪汙」或是權力壟斷。報告估算，約有18%的財富來自權力壟斷。

樂施會不平等政策主任馬里奧特（Anna Marriott）呼籲，英國政府應優先考慮減少貧富差距的經濟政策，包括對超級富豪課徵更重的稅。

根據「富比世 」（Forbes）即時更新的富豪榜，電動車大廠特斯拉 （Tesla）暨太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克 （Musk）目前仍穩坐首富寶座。

其次依序為亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Bezos）、臉書暨Meta共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）以及酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）創始人阿爾諾（Bernard Arnault）。

川普20日上任後，預計會將馬斯克等多名億萬富翁納入貼身顧問團隊，並向美國最富有的公民祭出大規模減稅優惠。