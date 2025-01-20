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哈瑪斯速吐釋放名單 2歲畢巴斯做了15個月人質 最受關注

編譯中心／綜合19日電
克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日成為以哈戰爭人質危機的象徵。（美聯社）
克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日成為以哈戰爭人質危機的象徵。（美聯社）

以哈第一階段停火協議原定在格林威治標準時間19日6時30分生效，以國總理內唐亞胡當天稍早稱，除非確定獲釋人質，否則不會停火；顯然此舉震懾到哈瑪斯，迫使他們趕緊同意以色列條件，這是自2023年10月7日阿克薩洪水行動以來，哈瑪斯很少見的快速退讓。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）19日透過電視轉播發布聲明說：「以色列國防軍（IDF）此刻正持續在加薩地區發動攻擊。根據總理指令，哈瑪斯履行承諾前，停火不會生效。」加薩當局稱，以軍最新攻擊造成8死逾25傷。

另據英國BBC報導，以色列X官方帳戶公布將被哈瑪斯組織釋放的33名以國人質名單，其中包含最小2歲人質克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas），以及其父親雅登（Yarden）、母親希利（Shiri）和4歲哥哥艾利爾。

畢巴斯2023年10月7日遭哈瑪斯綁架時僅9個月大，他在被綁架期間度過了2個生日，這名最年輕的人質成為以哈戰爭人質危機的象徵，牽動以色列全國心弦。18日是畢巴斯2歲生日，上萬人在特拉維夫集會為他祈願，畢巴斯家屬和朋友身穿象徵兩兄弟橙色頭髮的衣服上台，手持黃色氣球和玩偶，接著歌手與群眾合唱以色列知名兒童歌曲「我的上帝」（Elohim Sheli）祈願，同時廣場上展開畢巴斯的巨幅肖像。畢巴斯的家屬並呼籲國際領袖確保所有人質平安歸來。

對此，美國總統拜登強調，「歷經諸般痛苦、毀滅和生命折損，加薩槍聲今天終歸於止息…現在，這個地區已經發生根本性的變化。」

加薩走廊流離失所的民眾帶著行李返回家園。（新華社）
加薩走廊流離失所的民眾帶著行李返回家園。（新華社）

以色列 哈瑪斯 加薩

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