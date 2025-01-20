我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

Google地圖20歲 新攝影技術更新街景 AI上陣

編譯任君翔／綜合19日電
Google Maps即將於2月迎來20歲生日。（路透）
Google Maps即將於2月迎來20歲生日。（路透）

Google地圖（Google Maps） 即將於2月迎來20歲生日。這個每月擁有超過20億用戶的全球最大導航應用程式，正透過新一代街景攝影技術，協助更新既有的地圖，並繪製至少三個新國家的地圖，同時也導入生成式人工智慧（AI），努力維持其地位不墜。

CNBC報導，Google Maps在2022年開發出新一代攝影系統，可以安裝在任何車上，而不是只能裝入Google的街景車。例如可以只攜帶這套系統到夏威夷，不必整輛街景車都運過去。Google街景服務計畫經理比格斯（Maria Biggs）說，這項新技術將使Google Maps得以十年來首度更新某些地區的資料。

更靈活的攝影技術，使其可以對數十個國家的地圖資料進行更新。目前Google Maps也正在測繪至少三個新國家：波士尼亞與赫塞哥維納、納米比亞及列支敦斯登。

Google Maps也結合自家聊天機器人Gemini，滿足更多使用需求。去年10月開始，美國地區的Google Maps導入Gemini，協助用戶尋找符合特定需求的地點，比如寵物友善且附設電視及戶外用餐區的運動酒吧。Gemini也可以從數千條評論中摘述重點，提供駕駛路況即時報告。

Google始終對於Google Maps應用程式的花費與收益保密。母公司字母（Alphabet）未在其營收報告中單獨揭露Google Maps的財務，而是將其與搜尋引擎及 YouTube等業務結合在一起。一份2019年摩根士丹利報告曾估計，Google Maps的營收會由該年的29.5億美元，提高到2023年的110億美元。

此外，Google也向正在尋找新客戶的太陽能公司銷售內含詳細資料的軟體介面，包含精確的屋頂圖像、測量數據、高度與遮蔽狀況等。而家具電商Wayfair及達美樂等公司也購買Google Maps的存取權，結合自家的應用程式（App）。食物外送、共享租車以及房地產等領域都派得上用場。

Google 寵物 租車

上一則

西班牙滑雪場吊椅纜車故障30傷 10人須送醫

下一則

「暴瘦冒白髮」 南韓第一夫人傳無法進食 靠吃藥苦撐

延伸閱讀

為AI付費 12年來微軟365首漲價 Google Workspace擬收費

為AI付費 12年來微軟365首漲價 Google Workspace擬收費
微軟調漲美國個人版365價格 Google也漲Workspace費用

微軟調漲美國個人版365價格 Google也漲Workspace費用
仿效Nvidia推個人AI超級電腦？ Google：沒類似計畫

仿效Nvidia推個人AI超級電腦？ Google：沒類似計畫
Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

熱門新聞

圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險