Google地圖20歲 新攝影技術更新街景 AI上陣

Google Maps即將於2月迎來20歲生日。（路透）

Google 地圖（Google Maps） 即將於2月迎來20歲生日。這個每月擁有超過20億用戶的全球最大導航應用程式，正透過新一代街景攝影技術，協助更新既有的地圖，並繪製至少三個新國家的地圖，同時也導入生成式人工智慧（AI），努力維持其地位不墜。

CNBC報導，Google Maps在2022年開發出新一代攝影系統，可以安裝在任何車上，而不是只能裝入Google的街景車。例如可以只攜帶這套系統到夏威夷，不必整輛街景車都運過去。Google街景服務計畫經理比格斯（Maria Biggs）說，這項新技術將使Google Maps得以十年來首度更新某些地區的資料。

更靈活的攝影技術，使其可以對數十個國家的地圖資料進行更新。目前Google Maps也正在測繪至少三個新國家：波士尼亞與赫塞哥維納、納米比亞及列支敦斯登。

Google Maps也結合自家聊天機器人Gemini，滿足更多使用需求。去年10月開始，美國地區的Google Maps導入Gemini，協助用戶尋找符合特定需求的地點，比如寵物 友善且附設電視及戶外用餐區的運動酒吧。Gemini也可以從數千條評論中摘述重點，提供駕駛路況即時報告。

Google始終對於Google Maps應用程式的花費與收益保密。母公司字母（Alphabet）未在其營收報告中單獨揭露Google Maps的財務，而是將其與搜尋引擎及 YouTube等業務結合在一起。一份2019年摩根士丹利報告曾估計，Google Maps的營收會由該年的29.5億美元，提高到2023年的110億美元。

此外，Google也向正在尋找新客戶的太陽能公司銷售內含詳細資料的軟體介面，包含精確的屋頂圖像、測量數據、高度與遮蔽狀況等。而家具電商Wayfair及達美樂等公司也購買Google Maps的存取權，結合自家的應用程式（App）。食物外送、共享租車 以及房地產等領域都派得上用場。