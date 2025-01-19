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換囚服、每周洗1次澡…尹錫悅羈押送進3坪獨居房 入獄首日菜色曝

編譯盧思綸／即時報導
遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅15日前往位於義王市的首爾看守所。(美聯社)
遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅15日前往位於義王市的首爾看守所。(美聯社)

南韓法院19日凌晨裁定羈押總統尹錫悅，尹錫悅再度移送義王市首爾看守所，依照關押程序進行身體檢查、拍攝入監照，穿上囚服，送進3坪獨居房。

首爾西區地方法院19日以「有破壞證據疑慮」裁定羈押總統尹錫悅，他成為南韓憲政史上首位遭法院批准逮捕的現職總統。

南韓中央日報報導，首爾看守所會先確認並比對「收容人」尹錫悅的身份，並且發放入監編號，接著進行身高體重等詳細身體檢查後，發放並要求換穿卡其色囚服，之後手持入監編號板拍攝包含臉部特徵的入監照，最後送進約僅3坪大小的獨居房。由於目前拘留所內空房有限，根據情況，尹錫悅也有可能被安置在比3坪更大的房間。

報導指出，歷任南韓總統被關押的拘留所房間面積大約也在3坪左右。2017年3月，朴槿惠被拘捕並進入首爾看守所，曾在一間改造過的6至7人共用的混合房中生活，該房間面積約為3.04坪。李明博則在2018年3月被拘捕後，進入首爾東部看守所的3.95坪獨居房。

根據報導，尹錫悅所住的房間內有衣櫃、洗手台、電視、書桌兼飯桌、餐具、坐式馬桶等設施。房間內沒有床鋪，睡覺時會鋪設床墊等物品在地板上。地板下鋪有用於保溫的電熱板。

洗澡只能在公共淋浴間，且每周僅能洗一次，不過考量到尹錫悅是「現任總統」，獄方將安排避開其他受刑人的特殊時段；運動時間也限制在1小時以內，也會和其他受刑人的時間與動線錯開。

首爾看守所的會面通常每天只允許一次，但律師會見可在工作時間內隨時進行。會面之前通常要向首爾看守所官方網站提交申請，寫明希望會面日期和時間等內容，這也引起外界關注第一夫人金建希是否會前去會面。

另外，韓媒也曝光尹錫悅19日的菜單。從首爾看守所提供的1月份菜單來看，19日的早餐是餃子湯、涼拌韓式蘿蔔乾、辣白菜泡菜；午餐是馬鈴薯湯、豬肉蓋飯、辣白菜泡菜；晚餐則是香辣雞絲湯、韓式醃洋蔥、辣白菜泡菜。

尹錫悅 南韓 餃子

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