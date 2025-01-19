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韓總統尹錫悅遭羈押 恐看守所過年 支持者怒砸窗闖法院

編譯茅毅、盧思綸／綜合18日電
得知尹錫悅19日凌晨遭裁定羈押，示威民眾歡呼雀躍。（美聯社）
得知尹錫悅19日凌晨遭裁定羈押，示威民眾歡呼雀躍。（美聯社）

南韓首爾西部地方法院周末的值班首席法官車恩京，當地時間19日凌晨約3時裁定羈押南韓總統尹錫悅，可押他20天，但需計入他自15日被逮捕後的部分時間。尹錫悅恐需在看守所過年。

這是南韓史上首次有現任總統被羈押，距他去年12月3日晚間突宣布緊急戒嚴已47天。消息一出，引爆尹錫悅支持者憤怒，甚至有人砸窗闖入西區地方法院，與警方爆發衝突，警方隨後逮捕46名現行犯。

車恩京表示，裁定羈押尹錫悅的理由是他有滅證之虞。

曾任檢察總長的尹錫悅18日雖親自出席羈押庭，發言約40分鐘陳述自己戒嚴的正當性，但仍未能說服法官。

朝鮮日報報導，由於南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）沒有起訴權，因此需要將案件轉交檢方，檢方經過補充調查後進行起訴。

公調處、檢方已協議將20天的拘留期限平均分配。這樣的話，公調處可能會在1月25日將尹錫悅移交檢方，檢方預計會在2月4日左右對尹總統提出起訴。

接下來尹錫悅將接受公調處和檢方的特別搜查本部（特搜部）調查。儘管他目前仍具總統身分，但仍將與一般收容人一樣，接受體檢並拍嫌犯的大頭照，並有代表他的編號，也不能穿便服。

消息傳出後，數百名聚集法院前尹錫悅支持者痛哭流涕，並大聲喊叫「不可能」，還有支持者對著法院爆粗口，甚至有人大肆破壞財物、襲擊警察。電視直播畫面可見，現場的大批警員正試圖平息法院內的混亂狀況。朝鮮日報指出，如果加上18日因翻越法院圍牆等行為被逮捕的40人，兩天內的被捕人數達到86人。

尹錫悅自南韓去年12月以來的戒嚴風暴起，寫下該國史上多項不名譽紀錄，包括首位被逮捕的現任總統、首位被聲押的現任總統，以及首位被裁定羈押的現任總統。他去年12月18日才過64歲生日，當時已被國會表決通過彈劾案而停職中。

被彈劾的南韓總統尹錫悅車隊離開首都首爾西區法院，返回拘留中心。現場聚集「挺尹」與...
被彈劾的南韓總統尹錫悅車隊離開首都首爾西區法院，返回拘留中心。現場聚集「挺尹」與「倒尹」群眾。（歐新社）
尹錫悅成為南韓憲政史上首位遭法院批准逮捕的現任總統。（路透資料照片）
尹錫悅成為南韓憲政史上首位遭法院批准逮捕的現任總統。（路透資料照片）

尹錫悅 南韓 戒嚴

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